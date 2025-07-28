Официальные рендеры Xiaomi Redmi 15 — две версии, 7000 мАч, от $215

После выхода серии Redmi Note 14 компания Xiaomi готовится к запуску новых сверхбюджетных смартфонов — Redmi 15, 15C и, вероятно, 15R, если ориентироваться на линейку прошлого года. На этот раз обычная версия Redmi 15 таки появится — в отличие от Redmi 14, который не имел базовой модели. Причем, сразу в нескольких модификациях.

В сети уже появились официальные рендеры и характеристики Redmi 15. На передней панели можно заметить более тонкие рамки, чем у Redmi 13, хотя на изображениях это не так легко разглядеть. Смартфон показали в трех цветах: черном, фиолетовом и промежуточном между золотистым и серебристым.

Сзади корпус напоминает серию Redmi Note 15. Самое интересное — наличие трех модулей камеры. Скорее всего, кроме основного сенсора, это будут сверхширокоугольный и макрообъективы. Для сравнения, прошлогодний Redmi 13 имел только основную 108-мегапиксельную камеру и 2-мегапиксельную макрокамеру.

По предварительным данным, Redmi 15 станет существенным обновлением: улучшат дисплей, батарею, процессор и камеры. В сети уже появились утечки характеристик моделей Redmi 15 4G и Redmi 15 5G.

Redmi 15 4G

Так, итальянский интернет-магазин досрочно раскрыл основные характеристики модели Redmi 15 4G. Смартфон получит 6,9-дюймовый IPS дисплей с разрешением 2340×1080 пикселей и 8-ядерный процессор с частотой 2 ГГц. Вероятно, это чип MediaTek Helio G91 Ultra. Полные характеристики камеры пока неизвестны. Сообщается о главном 108-мегапиксельном модуле и 13-мегапиксельной фронтальной камере.

Источник заявляет, что смартфон Redmi 15 4G будет иметь батарею емкостью 7000 мА-ч и получит поддержку быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Корпус обеспечит защиту от пыли и воды в соответствии с требованиями стандарта IP64. Устройство будет иметь толщину 8,6 мм и вес 224 г.

Эту модель покажут в трех цветах: Midnight Black, Titan Gray и Sandy Purple. Вариант с 8 ГБ оперативной памяти и хранилищем емкостью 256 ГБ оценили в €184,90 (около $217).

Redmi 15 5G

Сведения о модели Redmi 15 5G происходят из Индии. Эта модель также будет иметь 6,9-дюймовый дисплей. На этот раз сообщают о поддержке частоты обновления 144 Гц.

Чтобы обеспечить поддержку связи 5G, это устройство получило процессор Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3, который является немного разогнанной модификацией Snapdragon 6 Gen 1. Чип имеет два производительных ядра Cortex-A78 (2,3 ГГц) и шесть энергоэффективных ядер Cortex-A55 (2,0 ГГц). Еще одно отличие от Redmi 15 4G — камера. Главный модуль имеет 50-мегапиксельный сенсор, а фронтальная камера — 8-мегапиксельный.

А вот батарея тоже порадует емкостью 7000 мА-ч. Она обеспечит до 31 суток в режиме ожидания — рекорд среди моделей бренда. Это существенный скачок по сравнению с Redmi 14C 5G (5160 мА-ч) и Redmi 13 5G (5030 мА-ч). Защита от внешних воздействий — тоже IP64.

Цена Redmi 15 5G ожидается на уровне $217 за версию с 8/256 ГБ памяти. В продаже могут появиться и версии с меньшим количеством памяти.

Источник: gsmarena, notebookcheck, 91mobiles