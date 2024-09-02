Qualcomm выпустила процессор Snapdragon 6 Gen 3 — немного разогнанная модификация Snapdragon 6 Gen 1

В течение выходных модельный ряд мобильных процессоров Qualcomm пополнился новым устройством Snapdragon 6 Gen 3. Компания не делала анонса этого события, а просто добавила новую страницу на свой сайт. Новая платформа среднего класса придет на смену Snapdragon 6 Gen 1, пропустив версию второго поколения для 4-нм чипа.

Новый процессор Snapdragon 6 Gen 3 во многих характеристиках похож на Snapdragon 7s Gen 2. Он также изготавливается по нормам 4-нм техпроцесса, содержит 4 ядра Cortex-A78, 4 ядра Cortex-A55 и GPU Adreno 710. Разница заключается в меньшей частоте процессора и ограничении максимальной частоты дисплея на 120 Гц против 144 Гц у Snapdragon 7s Gen 2.

В то же время новинка не очень отличается по характеристикам от Snapdragon 6 Gen 1. Она предлагает немного более высокую частоту для кластера ядер Cortex-A78. Также новый чип обеспечивает улучшенную производительность искусственного интеллекта для таких задач, как отслеживание активности и шумоподавление во время звонков.

Snapdragon 6 Gen 3 поддерживает оперативную память LPDDR4X и LPDDR5, а также хранилище на базе памяти UFS 3.1. Беспроводные интерфейсы представлены Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6E. Процессор обеспечивает работу сенсоров с разрешением до 200 Мп для съемки одиночных фото, 48 Мп — для последовательной съемки и конфигураций двух сенсоров 32 Мп + 16 Мп. Подробные характеристики Snapdragon 6 Gen 3 и сравнение с Snapdragon 6 Gen 1 и Snapdragon 7s Gen 2 представлены в следующей таблице.

Qualcomm пока не предоставила информацию о сроках доступности нового процессора Snapdragon 6 Gen 3 для производителей мобильных устройств.

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Источник: gsmarena

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