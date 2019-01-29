Охранять украинские железные дороги будут дроны: «Укрзалізниця» анонсировала проект UZ Air Guard

Компания «Укрзалізниця» рассказала о новом весьма амбициозном проекте под названием UZ Air Guard, который разрабатывается совместно с украинскими IT-компаниями. В рамках этого проекта национальный железнодорожный оператор планирует создать систему безопасности нового поколения с применением дронов. Проще говоря, «Укрзалізниця» хочет доверить охрану грузов и объектов железнодорожного транспорта дронам, рассчитывая с помощью такого вот роботизированного воздушного патруля сократить число краж вдвое. Нужно понимать, что день, когда дроны «Укрзалізниці» начнут бороздить воздушное пространство над объектами «Укрзалізниці», наступит еще довольно нескоро.

На этот год задача максимум для команды разработчиков UZ Air Guard — это разработка полной проектно-сметной документации и защита проекта перед конкурсной комиссией. В состав жюри войдут топ-менеджемент «Укрзалізниці», представители Министерства экономического развития и торговли Украины, инвестиционного совета Украины и 1991 Open data incubator. По результатам конкурса из 10 лучших проектных предложений, вошедших в программу, отберут три лучших. Только после этого в «Укрзалізниці» начнут обсуждать возможность реализации проектов. То есть, с реализацией пока все достаточно туманно.

Что касается UZ Air Guard, концепция, положенная в основу идеи стартапа, предполагает развертывание системы охраны на базе дронов на 68 самых проблемных участках, на которых происходит почти 95% краж. По задумке авторов, каждый участок будут патрулировать два дрона, к которым будет представлен еще третий резервный дрон, на случай возникновения форс-мажорных обстоятельств. В «Укрзалізниці» хотят ввести специальную штатную единицу «оператор БПЛА». Планируется, что операторы дронов в режиме реального времени будут следить за ситуацией, вовремя реагируя на появление злоумышленников. В финансовом плане проекта (об этом чуть позже) предусмотрены средства на переквалификацию стрелков ведомственной военизированной охраны. Специалисты после подготовки должны

будут сдать экзамен на знание теоретического материала и получение практических навыков.

Каким целям будут служить дроны UZ Air Guard, рассказывает изображение ниже:

Что касается финансовой составляющей, стоимость реализации проекта оценивают в 9 млн грн. По словам автора проекта UZ Air Guard и начальника отдела внедрения организационных изменений Департамента организационного развития АО «Укрзалізниці» Константина Дода, сейчас ежемесячных потери компании от краж имущества и элементов инфраструктуры составляют 6 млн грн. То есть, в год «Укрзалізниця» на кражах и порчи объектов теряет порядка 70 млн грн. С учетом прогнозируемого двухкратного сокращения расходов, связанных с кражами, проект окупится уже через полгода после внедрения системы. В качестве убедительного примера «Укрзалізниця» приводит успешный опыт польского железнодорожного грузового оператора PKP Cargo, которая по итогам первого года работы дронов заявила о 49% сокращению убытков от краж.

Также «Укрзалізниця» приводит еще три успешных примера: крупнейший железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn (начал использовать дроны для борьбы с вандализмом в пригородном железнодорожном сообщении с 2013 года), британский железнодорожный оператор Network Rail (использует БПЛА для инспектирования железной дороги, проходящей вдоль рек Экс и Тен, побережья Ла-Манша) и французский железнодорожный оператор SNCF (использует дроны с 2015 года для целого ряда проектов, касающихся преимущественно безопасности и повышения надежности).

Источник: «Укрзалізниця»