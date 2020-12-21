OnePlus работает с Google над улучшением Wear OS и готовит собственные умные часы

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Генеральный директор OnePlus Пит Лау в одном из последних интервью рассказал о некоторых аспектах взаимодействия с Google и разработке собственных умных часов.

В частности, Пит Лау заявил, что OnePlus сотрудничает с Google с целью улучшить взаимодействие Wear OS со смартфонами на базе Android и устройствами Android TV. Благодаря такому сотрудничеству планируется повысить совместимость таких продуктов.

«В Wear OS определённо есть над чем поработать. Мы работаем с Google, чтобы попытаться улучшить взаимодействие между экосистемой Wear OS, Android TV и смартфонами Android, чтобы создать возможность для лучшей совместимости устройств в экосистемах. На это тоже очень положительно смотрели со стороны Google, так что это направление, которое мы пытаемся развивать…», — заявил руководитель OnePlus.

Однако он не стал делиться более подробными сведениями об этом сотрудничестве.

Что касается умных часов OnePlus, то Пит Лау подтвердил, что компания работает над таким устройством. Он не стал делиться какими-либо характеристиками грядущего продукта. Также он не уточнил, будут ли эти часы работать под управлением Wear OS. С учётом информации о сотрудничестве с Google с целью улучшить взаимодействие Wear OS, вполне логично предположить использование этой ОС. Но пока что официального подтверждения этому нет.

Источник: 9to5google