Онлайн-аптеки больше не вне закона. Рада приняла закон об электронной розничной торговле лекарственными средствами
Верховная рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №3615-1, который определяет нормы электронной розничной торговли лекарственными средствами. Проще говоря, парламент урегулировал торговлю лекарствами через интернет. За проголосовал 258 депутатов при минимально необходимых 226 голосах, сообщает hromadske.ua.
Как сказано в пояснительной записке к документу, инициатива призвана урегулировать правоотношения в сфере онлайн-торговли лекарствами и обеспечить защиту покупателей от рисков приобрести некачественные или фальсифицированные препараты. Также он затрагивает вопрос самолечения, должен ограничить незаконное вмешательство сервисов и посторонних людей в процесс доставки лекарств и обеспечить фармацевтическую опеку потребителей.
Согласно этому закону, для торговли лекарствами онлайн необходимо получить соответствующую лицензию. Она будет служить подтверждение, что препараты, заказываемые через интернет, закуплены официально, а также хранятся и перевозятся в соответствии с действующими нормами.
Что касается ограничений, в списке запрещенных к продаже через интернет находятся рецептурные лекарства. Однако если есть электронный рецепт, то покупка таким способом возможна.
Медикаменты с наркотическим составом, психотропные вещества и прекурсоры не будут отпускаться без специальной лицензии.
Под запретом также сильнодействующие, ядовитые, радиоактивные и иммунобиологические лекарства, которые запрещено продавать в обычных аптеках.
По словам и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, все украинские онлайн-аптеки работают вне закона
Как все будет работать на практике узнаем только после того, как изменения вступят в силу (как обычно, после подписания президентом и публикации в газете «Урядовий кур’єр»).
Источник: hromadske.ua и ВРУ