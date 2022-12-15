Oppo Find N2 получил процессор Snapdragon 8+ Gen 1, аккумулятор на 4520 мА·ч и камеры Hasselblad. Вес складной модели – 230 граммов, а цена – $1150

У нового Find N2 похожий на предшественника ландшафтный дизайн экрана, а вес составляет всего 233 грамма: это на 42 грамма легче, чем раньше; примерно на 30 граммов легче, чем Galaxy Z Fold 4 от Samsung; и даже на несколько граммов легче, чем iPhone 14 Pro Max.

Oppo утверждает, что новое устройство является «самым легким в отрасли» горизонтально складывающимся телефоном. Версии Find N2 в зеленом и белом цветах получают дополнительные 4 грамма через стеклянное покрытие, но все равно остаются легче конкурентов.

Oppo использует шарнир второго поколения, а также раму из углеродного волокна (вместо алюминия) для гибкости экрана. Согласно сертификату TÜV Rheinland, Find N2, очевидно, может выдерживать более 400 000 сгибаний при нормальных условиях (удваивая рекорд Find N) и более 100 000 сгибаний при температуре 50°C или до -20°C. Компания также успешно протестировала падение телефона с высоты 1,2 метра.

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Аккумулятор имеет емкость до 4520 мА·ч и поддерживает более быструю зарядку SuperVOOC мощностью 67 Вт. Oppo говорит, что понадобится 10 минут, чтобы зарядиться с нуля до 37% или 42 минуты для 100%.

Этот складной телефон на базе процессора Snapdragon 8+ Gen 1 имеет несколько больший 5,54-дюймовый внешний дисплей, и хотя его 7,1-дюймовый гибкий экран сохранил то же «золотое» соотношение сторон 9:8,4 (1792 x 1920), он имеет менее заметные складки вместе с улучшенной видимостью.

Чтобы полноценно использовать этот большой горизонтальный экран, компания выпускает Oppo Pen, который поддерживает 4096 уровней нажатия и имеет время автономной работы 11 часов. Стилус также можно использовать в качестве пульта дистанционного управления камерой.

Find N2 получил новый набор камер с обработкой от Hasselblad: 50-мегапиксельную основную камеру f/1.8 (эквивалент 24 мм) с оптической стабилизацией, 48-мегапиксельную камеру с диафрагмой f/2.2 (эквивалент 14 мм) и 32-мегапиксельную телефотокамеру f/2.2/ (эквивалент 47 мм). Также имеется 32-мегапиксельная фронтальная камера f/2.4, расположенная в левом верхнем углу экрана. Благодаря собственному нейронному процессору обработки изображений MariSilicon X на Oppo Find N2 также можно записывать видео 4K и видео 4K ultra HDR в ультраночном режиме.

Oppo также представила Find N2 Flip с 3,26-дюймовым экраном, который, судя по названию, является прямым конкурентом карманному Galaxy Z Flip 4 от Samsung. Это устройство также содержит «наибольшую» батарею в этом формфакторе — 4300 мА·ч в отличие от 3700 мА·ч у Samsung, а также поддержку быстрой зарядки 44 Вт.

Директор по продуктам Oppo Пит Лау добавил, что Find N2 Flip поддерживает две SIM-карты и двойной режим ожидания 5G, что также является новинкой для маленького складного телефона благодаря процессору MediaTek Dimensity 9000+. Как и у Find N2, 50-мегапиксельная основная камера f/1.8, 8-мегапиксельная ультраширокая камера f/2.2 и 32-мегапиксельная фронтальная камера f/2.4 получили обработку Hasselblad.

Find N2 доступен в двух ценовых уровнях: модель 12/256 ГБ стоит около $1150, а усовершенствованная версия 16/512 ГБ стоит $1290. Что касается Find N2 Flip, то его стоимость начинается от $860 долларов за версию 8/256 ГБ, а максимальная цена составляет $1000 долларов за вариант 16/512 ГБ.

Оба телефона доступны для предварительного заказа в Китае уже сейчас, перед выпуском Find N2 23 декабря и Find N2 Flip 30 декабря. Flip также будет выпущен на международных рынках, однако в Oppo все еще оценивают, стоит ли делать то же самое с большим Find N2.

Источник: Engadget