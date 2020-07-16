Опрос: 65% украинцев хотят получать госуслуги в мессенджерах, 25% — в отдельных приложениях, а 10% — исключительно оффлайн





Компания Rakuten Viber провела на своей платформе онлайн-опрос среди украинских пользователей приложения об их отношении к предоставлению государственных услуг онлайн, получив весьма интересные результаты.

В частности, две трети респондентов (65% из 22,000 опрошенных) рассказали, что хотели бы взаимодействовать с государственными службами в интернете с помощью приложений для обмена сообщениями. В это же время только 10% украинских пользователей приложения, которые принимали участие в опросе, по-прежнему считают, что государственные услуги должны предоставляться исключительно оффлайн. Четверть опрошенных (25%) заявила, что им удобнее использовать отдельные приложения (например, «Дія»), а не мессенджеры.

О том, насколько государственные услуги в мессенджерах являются актуальными среди украинцев, говорят в том числе данные сообществ Министерства цифровой трансформации в Viber. Например, в сообществе с актуальной информацией о процессе реформирования государственного сегмента «Дія» за 2 месяца работы насчитывается более 180 тыс. подписчиков. За аналогичный срок сообщество «Дія. Цифрова освіта» с информацией о том, как пользоваться нововведениями в предоставлении государственных услуг набрало почти 70 тыс. участников.

Источник: Viber