Опрос: Менее 1% британских владельцев электромобилей планируют вернуться обратно к бензиновым/дизельным автомобилям [инфографика]

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В ноябре 2020 года британский сервис Zap-Map провел опрос среди владельцев электромобилей, в котором поучаствовало 2000 человек. У респондентов попытались выяснить, насколько они довольны своими электромобилями и планируют ли они вернуться обратно к ДВС-моделям в случае покупки следующего автомобиля.

Результаты трудно назвать неожиданными, но минимальное количество недовольных своими электромобилями не может не впечатлять. Итак, в ответ на вопрос о переходе с электромобиля на бензиновый/дизельный автомобиль, 91% опрошенных ответили «твердое нет». Менее 1% респондентов заявили о желании вернуться к топливным автомобилям после использования электромобиля и 8% ответили, что еще не определились окончательно.

Интересно, что большинство опрошенных оказались начинающими «электромобилистами» — для 73% из них текущий автомобиль был первым электромобилем, а 52% опрошенных приобрели свой электромобиль на протяжении 2020 года.

Доля удовлетворенности автомобилями была заметно выше у владельцев электрических моделей, чем у топливных: для батарейных электромобилей она составила 92%, для подключаемых гибридов — 84% (в среднем для BEV и PHEV — 91%), а у бензиновых/дизельных — всего 72%. Наиболее довольны своими электромобилями оказались владельцы электромобиля VW ID.3 (100%), второе и третье место разделили Tesla Model 3 и Kia e-Niro (оба — 96%).

Отметим, что 2020 год оказался весьма удачным для электромобилей в Великобритании — их доля в структуре продаж новых автомобилей выросла втрое и составила 9,7%. Напомним, что еще полтора года назад в Великобритании количество зарядных станций для электромобилей превысило число топливных АЗС.

Источник: Electrek, Zap-Map