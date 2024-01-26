Опрос Viber: 50% украинцев не интересуются кибербезопасностью, а 43% никак не защищают персональные данные

Rakuten Viber ко Дню защиты данных (его ежегодно отмечают 28 января) подготовила новое исследование как украинцы защищают личные данные в интернете — для этого команда провела опрос в Viber Украина (в нем приняли участие более 50 тыс. пользователей).

Ключевые тезисы из исследования грамотности украинцев в сфере информационной безопасности и гигиены

43% украинцев уверены в защищенности своих персональных данных в интернете и не принимают никаких дополнительных мер.

Остальные 57% опрошенных пользуются дополнительными методами: 11% имеют антивирус на телефоне, еще 4% устанавливают его на компьютер, 9% включают двухфакторную аутентификацию для всех аккаунтов, 7% загружают программы только с официальных сайтов. Свой номер телефона для защиты данных скрывают только 8%, 6% опрошенных устанавливают разные пароли, а еще 4% — часто их меняют. Остальные ( 8% опрошенных) применяют все вышеупомянутые методы.

11% 4% 9% 7% 8%, 6% 4% 8% Дополнительно команда Rakuten Viber опросила украинцев, стали ли они более осведомленными в кибербезопасности за последний год: 50% респондентов не интересуются этим вопросом вообще, зато 21% делают все, чтобы углубить знания. 17% опрошенных признали, что не читали ничего на тему кибербезопасности в течение года для лучшего понимания темы, а 12% украинцев уверены, что знают достаточно: 6% хорошо разбирались в мерах безопасности и раньше, еще 6% ощутимо улучшили знания за последний год.

В конце 2023-го команда Viber запустила в Украине платную подписку Viber Plus в качестве ответа конкуренту Telegram Premium. Также японская компания Rakuten (владелец Viber) недавно открыла новый офис в Украине и анонсировала присоединение к спецрежиму «Дія.City». Сейчас команда готовится к запуску следующего важного сервиса — цифрового кошелька. Пока что деталей нет.

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