Опубликованы все характеристики бюджетного смартфона Samsung Galaxy M20: 6,3-дюймовый экран Infinity-V, сдвоенная камера и аккумулятор емкостью 5000 мА·ч

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Как известно, компания Samsung готовит к выпуску новую линейку недорогих смартфонов Samsung Galaxy M, в которую войдут три модели Galaxy M10, M20 и М30. Официальная премьера первых представителей линейки Galaxy M, которые идут на смену серии Galaxy J, состоится в Индии 28 января, но многое о новинках известно уже сейчас. Буквально вчера индийское подразделение онлайн-магазина Amazon рассекретило дизайн грядущих новинок, а сейчас сама Samsung опубликовала на официальном сайте справочную документацию модели Galaxy M20 (модельный номер — SM-M205F), в которой есть все характеристики новинки.

Samsung Galaxy M станут первыми смартфонами производителя, оснащенные экранами Infinity-V Display с каплевидными вырезами. Собственно, инструкция является наглядным тому подтверждением. А еще она дает представление о расположении физических кнопок управления и различных ключевых компонентах устройства вроде модуля NFC, разъема 3,5 мм и порта USB-С (да, он тоже будет) и пр. элементах.

Смартфон Samsung Galaxy M20 получит экран LCD диагональю 6,3 дюйма с разрешением 2340х1080 пикселей и соотношением сторон 19.5:9, однокристальную систему Samsung Exynos 7885, 3 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флэш-памяти.

Основная камера будет сдвоенной. Главный модуль построен на сенсоре разрешением 13 Мп с объективом с диафрагмой F/1,9, а дополнительный модуль представлен сенсором на 5 Мп и объективом с диафрагмой F/2,2. Подробностей о фронтальной камере в спецификациях почему-то нет, но ранее говорилось, что она будет 8-мегапиксельной.

Еще одна особенность Samsung Galaxy M20 — аккумулятор емкостью целых 5000 мА·ч. Теоретически, это может означать автономное время работы до трех дней.

Понятно, что с такой АКБ и массогабаритные параметры у Samsung Galaxy M20 соответствующие. При размерах 156,4х74,5х8,8 мм новинка весит 183 г.

Из коробки смартфон будет работать под управлением ОС Android 8.1 Oreo, что несколько удручает учитывая, что новая Android 9 Pie вышла еще в августе прошлого года. Но, возможно, обновление до Android 9 Pie не заставит себя долго ждать.

С новой линейкой недорогих смартфонов Samsung Galaxy M южнокорейский производитель рассчитывает успешнее конкурировать с Xiaomi, возглавляющей рынок смартфонов Индии. Именно на рынок Индии в первую очередь и рассчитаны эти модели. По предварительным данным, Samsung Galaxy M10 и M20 будут стоить соответственно около $135 и $215.

Увы, о сроках старта глобальных продаж ничего не сообщается и пока неясно, будут ли Galaxy M продаваться в Украине.

Источник: GSM Arena