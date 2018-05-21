Orbital ATK успешно запустила ракету Antares, первую ступень которой разработали и создали в Украине

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Космическое агентство NASA совместно с компанией Orbital ATK успешно запустили ракету-носитель Antares, в создании которой принимали участие украинские специалисты. Ракета отправила в космос грузовой космический аппарат Cygnus, который должен доставить около 3,3 тонны полезного груза на МКС: научно-исследовательскую аппаратуру и материалы, провизию для экипажа и другое оборудование.

Изначально запуск ракеты Antares планировалось осуществить утром 20 мая, но старт был отложен из-за плохих погодных условий. В результате, старт ракеты состоялся уже 21 мая в 04:44 по летнему восточному времени США (11:44 по киевскому времени). Пуск был осуществлён со стартовой площадки Валлопс в штате Вирджиния.

Отметим, что ракета Antares создана компанией Orbital ATK с участием иностранных партнеров, в частности ряда украинских предприятий. Так, основная конструкция первой ступени ракеты Antares разработана украинским конструкторским бюро «Южное». Её изготовлением занимались «Южный машиностроительный завод им. Макарова» (Днепр) в сотрудничестве с украинскими предприятиями «Хартрон-АРКОС» (Харьков), «Хартрон-ЮКОМ» (Запорожье), «РАПИД» (Чернигов) и др. Украинские специалисты принимали активное участие в испытаниях ракеты Antares, которые проводились в США.

Источник: NASA