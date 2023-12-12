ОБНОВЛЕНО: Monobank стал жертвой DDoS-атаки – Гороховский

День 12 декабря оказался тяжелым для украинского крупного бизнеса. С самого утра перестал работать оператор связи «Киевстар», позже отметив, что сбой стал результатом хакерской атаки на ядро сети.
Теперь об атаке сообщили в Monobank. Об этом заявил соучредитель банка Олег Гороховский.
«Массированная DDoS атака на моно. Объект атаки: точки входа на Amazon (банки, сайт).
Все под контролем.»
Пользователи не могут использовать мобильное приложение. При попытке авторизации в приложении возникает сообщение об ошибке.
Пока дополнительных сведений об атаке отсутствуют.
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ОБНОВЛЕНО: Monobank возобновил нормальную работу, сообщил Олег Гороховский в 13:46.