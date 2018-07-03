Ошибка в Facebook привела к случайному снятию блокировки с некоторых пользователей, а к расследованию в отношении соцсети подключилось ФБР и другие органы

Компания Facebook сообщила, что в социальной сети была обнаружена ошибка, затронувшая более 800 тыс. пользователей Facebook и Messenger. В результате ошибки произошёл сбой с настройками доступа. Ошибка, имевшая место в 29 мая по 5 июня, разблокировала тех людей, которых пользователь мог заблокировать ранее. При этом такие разблокированные пользователи не могли видеть контент, публиковавшийся только для друзей, но могли получать доступ к публикациям, предназначенным для более широкой аудитории.

Facebook пояснила, что когда пользователь кого-то блокирует, то этот человек больше не может видеть его публикаций в профиле, начинать беседы в Messenger или добавляться в качестве друга. Также блокировка автоматически удаляет человека из перечня друзей. В результате данной ошибки не была восстановлена дружба с заблокированными пользователями. Для 83% пользователей, которых затронула ошибка, лишь один человек из ранее заблокированных был временно разблокирован. При этом такие ранее заблокированные люди, возможно, могли связаться с пользователем в Messenger.

На текущий момент данная ошибка устранена, и все временно разблокированные люди снова были заблокированы. Те пользователи, которые пострадали в результате ошибки, получат соответствующие уведомления от администрации социальной сети с рекомендацией проверить свои списки заблокированных лиц.

Но это не единственная проблема у Facebook. Компания продолжает сталкиваться с последствиями скандала с Cambridge Analytica. Расследование утечки данных пользователей ведут сразу несколько федеральных агентств. По данным The Washington Post, в дополнение к расследованию Министерства юстиции США в игру вступили Федеральное бюро расследований, Комиссия по ценным бумагам и биржам и Федеральная торговая комиссия.

Facebook подтвердила, что получила запросы на предоставление информации от различных агентств. При этом компания сотрудничает с государственными органами США и Великобритании.

The Washington Post заявляет, что федеральные органы в настоящее время сфокусировались на поиске информации о том, что Facebook было известно о деятельности Александра Когана три года назад, какие именно данные собирались и при каких обстоятельствах. Они также хотят знать, почему соцсеть не уведомила представителей власти и общественность, если она знала обо всём. Кроме того, Следственные органы ищут любые несоответствия в последних заявлениях причастных лиц, включая выступление Марка Цукерберга в Конгрессе. Однако подробности расследований не сообщаются.

Источник: Facebook, Engadget