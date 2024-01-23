Основатели Skype и Wise собрали $436 млн на создание «новых европейских техногигантов»

Венчурная фирма Plural, созданная основателями Wise и Skype, собрала $436 млн для нового фонда поддержки технологических стартапов в Европе, который намерен конкурировать с такими фондами, как Atomico, Balderton Capital и Creandum.

Второй для Plural фонд появился всего через 18 месяцев после того, как венчурная фирма собрала первый на сумму в 250 млн евро.

Основатели венчурной фирмы — соучредитель финтех-фирмы Wise Таавет Хинрикус, соучредитель сервиса поиска концертов Songkick Ян Хогарт, соучредитель коммуникационной платформы Skype Стэн Тамкиви и бывший генеральный директор Bigpoint Games Халед Гелиоуи.

Хинрикус сказал CNBC, что Plural может стать лучшим партнером для стартапов в Европе, чем большинство фондов венчурного капитала, учитывая, что его основали настоящие «пошрамированные» предприниматели. По его словам, только около 8% венчурных инвесторов в Европе — бывшие учредители предприятий (в США таких, для сравнения 60%).

«Если мы посмотрим на большинство фондов венчурного капитала — там много людей, которые прекрасно работали с электронными таблицами, а не с жизнью стартапов», — сказал Хинрикус.

Plural собрал деньги от партнеров с ограниченной ответственностью, включая британские и американские университетские фонды, стратегические семейные офисы в Европе и Соединенных Штатах. Фирма заявила, что превысила собственную цель по сбору средств, несмотря на то, что находилась в «сложных условиях».

Plural планирует инвестировать со скоростью двух-трех инвестиций на капиталовкладчика в год. У фирмы всего пять партнеров, которых она называет «нетрудоспособными», поскольку они не готовы присоединиться к фирме венчурного капитала или быть трудоустроенными в стартапе. Каждый из партнеров является активным бизнес-ангелом.

Plural осуществила в общей сложности 27 инвестиций, поддерживая в частности юридическую компанию по искусственному интеллекту Robin AI, разработчика термоядерной электростанции Proxima Fusion и платформу для разработки лекарств Sano Genetics. Крупнейшими секторами по объему инвестиций являются ИИ (31%), передовые технологии (16%), климат и энергетика (14%).

Карина Намих, биотехнологический предприниматель, которая стала партнером Plural, сказала, что не будет удивлена, если в скором будущем в Европе начнут появляться большие технологические имена на уровне с гигантами США и Китая. Она отметила, что технологические прорывы сейчас происходят гораздо быстрее, чему способствуют ключевые разработки вокруг искусственного интеллекта и более устоявшиеся фонды капитала.

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«Посмотрите, как быстро OpenAI вырвался на сцену с ChatGPT», — сказала она, добавив, что новым технологиям нужно меньше времени, чтобы добиться основных вех. «Очевидно, что у крупных технологических компаний много преимуществ. Но я считаю, что сейчас настало то время, когда новые игроки могут прийти и доминировать в совершенно новых пространствах, которых не было год назад».

Намех ранее работала над применением ИИ в медицине на основе мРНК в своем бывшем стартапе HelixNano.

Запуск нового фонда Plural дополняет волну активности стартапов, которая происходит в Европе в последнее десятилетие или около того. Согласно отчету компании венчурного капитала Accel, компании-единороги (стоимостью более $1 миллиарда) часто служат катализаторами для создания стартапов — причем 1451 новый стартап был основан бывшими сотрудниками европейских и израильских единорогов.

Источник: CNBC, Techcrunch