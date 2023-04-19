От 7 до 12 лет тюрьмы грозит бывшему сотруднику «Цитруса», требовавшему 10 тыс грн. за нераспространение интимных фото клиентки

В Лычаковском районном суде города Львова на днях рассматривалось дело об избрании меры пресечения подозреваемому, который требовал деньги, угрожая распространением чужих интимных фотографий.

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Все началось в ноябре 2021 года. Тогда подозреваемый занимал должность специалиста по разработке и тестированию программного обеспечения в компании «Цитрус» (магазины № 11/27 ООО «ЦЕТЕХНО») во Львове. Там он завладел фотографиями интимного характера, принадлежавшими другому человеку.

30 марта 2023 подозреваемый решил воспользоваться полученными материалами с целью наживы. Он обратился к пострадавшей через соцсеть Instagram и, угрожая распространить фото интимного характера, потребовал у нее 10 тыс. грн.

Желая сохранить в тайне свои интимные фотографии, 3 апреля 2023 года потерпевшая перечислила на счет шантажиста часть средств – 1000 грн. Остальные средства договорились передать позже. Вскоре злоумышленник напомнил о своих требованиях. Поэтому 11 апреля 2023 года жертва шантажа перечислила на счет преступника остаток суммы — 9000 грн. Однако в этот раз передача средств проходила в рамках проведения негласных следственных действий правоохранителями.

В тот же день шантажисту сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 189 УК Украины, а именно в мошенничестве, совершенном в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.

В ходе судебного заседания подозреваемый признал подозрение. Рассмотрев ходатайство следователя, судья решил применить к шантажисту меру пресечения в виде домашнего ареста, запретив ему покидать место жительства в ночной период суток с 22:00 по 07:00. Следственные действия продолжаются. За совершенное преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества (ч.4 ст.189 УК Украины).

Источник: court.gov.ua