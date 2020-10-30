Отчет Facebook: успех Oculus Quest 2 и улучшение всех основных финпоказателей





Компания Facebook опубликовала отчёт о результатах финансово-хозяйственной деятельности по итогам работы в третьем квартале 2020 года. Несмотря на то, что этот период был сложным для социальной платформы (из за рекламного бойкота и сложностей, связанных с предстоящими выборами в США), компания смогла нарастить выручку на 22% по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года. В отчётном периоде Facebook получила доход в сумме $21,2 млрд. Прибыль компании увеличилась на 12% и достигла показателя $8 млрд.

Facebook также заявляет о стабильном приросте базы пользователей. В минувшем квартале на 12% увеличилось количество пользователей, которые ежедневно запускают главное приложение Facebook. В сентябре количество ежедневно активных пользователей достигло уровня 1,82 млрд. По состоянию на конец сентября 2020 года ежемесячно активная аудитория социальной сети составляет 2,7 млрд. Если же учитывать всё семейство приложений Facebook, также включая Instagram, Messenger и WhatsApp, то ежедневно активная аудитория этих приложений составляет более 2,5 млрд, а ежемесячная аудитория – 3,21 млрд пользователей.

Вместе с тем, не на всех рынках у Facebook дела складываются так хорошо. Например, в США наблюдается небольшой отток аудитории. На протяжении третьего квартала ежедневно активная аудитория в США снизилась с 198 млн до 196 млн, а количество ежемесячно активных пользователей – с 256 млн до 255 млн. С другой стороны, в Азиатско-Тихоокеанском регионе на 100 млн возросло количество человек, которые ежедневно работают с Facebook.

Также компания сообщила об успехах своей новой гарнитуры виртуальной реальности. На версию Oculus Quest 2 было оформлено в 5 раз больше предварительных заказов, чем на оригинальную модель прошлого поколения. Об этом сообщил Марк Цукерберг в рамках обсуждения финансовой отчётности Facebook.

«Я был очень впечатлён и взволнован прогрессом, которого достигли в этом наши команды, — сказал Цукерберг в рамках конференции. Я считаю новый продукт Quest 2 выдающимся. Мне нравится использовать его. И я действительно горжусь той работой, которую мы с ним проделали».

Неудивительно, что гарнитура Oculus Quest 2 пользуется столь высоким спросом. Улучшенная самостоятельная модель гарнитуры виртуальной реальности доступна для предварительного заказа по цене $299. Цена оказалась на $100 меньше по сравнению с версией предыдущего поколения, которую сложно было найти в продаже на протяжении всего года. Facebook явно делает всё возможное, чтобы новое устройство было как можно более популярным и доступным.

Источник: The Verge 1, 2