Озоновый слой Земли полностью “вылечится” до 2066 года, — ООН

Десятилетиями озоновый слой Земли, защищающий жизнь на нашей планете от вредных ультрафиолетовых лучей солнца, страдал от обычных химикатов, которые используются во всем: от хладагентов до лака для волос. Но сейчас дыры в озоносфере уменьшаются благодаря десятилетиям глобальных усилий по ее восстановлению, подтвердило вчера специализированное межправительственное учреждение ООН в области метеорологии – Всемирная метеорологическая организация (ВМО).

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Озоновые дыры

Озоновая дыра – это истончение озонового слоя в стратосфере (верхний слой земной атмосферы). Впервые учёные обнаружили дыру в озоносфере диаметром 1000 км над Антарктикой в 1985 году. Осенью она появлялась, а в декабре-январе прекращала свое существование.

Над Северным полушарием в Арктике осенью и зимой появляются многочисленные озоновые мини-дыры площадью 2 млн км², а время их существования длится до недели.

Максимальной площади самая большая дыра в Антарктике достигла осенью 2021 года (24,8 млн км² — примерно столько, сколько составляет площадь Северной Америки), прежде чем в середине октября начала уменьшаться.

Измерение разрушений

Исследователи NASA и NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований) обнаруживают и измеряют размеры озоновых дыр с помощью спутников и метеозондов.

Когда полярное солнце восходит, ученые NOAA также производят измерения с помощью спектрофотометра Добсона — оптического прибора, фиксирующего общее количество озона между поверхностью и краем космоса.

В 2021 году ученые зафиксировали самое низкое значение общего содержания озона, которое составило 102 единицы Добсона и является 8-м самым низким значением с 1986 года. На высотах от 14 до 21 километра озон почти полностью отсутствовал при максимальном увеличении озоновой дыры.

Несмотря на это, антарктическая озоновая дыра 2021 года значительно меньше дыр конца 1990-х и начала 2000-х годов.

Монреальский протокол

В январе 1989 года вступил в силу Монреальский протокол — документ и последующие его поправки запрещали выброс вредных веществ, способствующих разрушению озонового слоя.

Если бы количество хлора в атмосфере нынешнего года было идентично началу 2000-х годов, то озоновая дыра была бы больше примерно на 4 млн км² при тех же погодных условиях.

Группа экспертов ООН представила новые прогнозы на ежегодной встрече Американского метеорологического общества. Ожидается, что в ближайшие десятилетия благодаря ограничению на выбросы, озоновый слой «вылечится». Приблизительно к 2066 году, по оценкам ВМО, он вернется к уровню 1980 года над Антарктикой — до появления дыр.

Поскольку разрушение озонового слоя там было самым сильным, ожидается, что другие районы возобновятся быстрее:

На севере над Арктикой до 2045 года озоновый слой должен выглядеть так, как в 1980 году.

Для остального мира такое восстановление ожидается до 2040 года.

Главные нарушители

Молекулы озона в стратосфере поглощают вредное ультрафиолетовое излучение солнца, не давая большей его части достичь нас. Процесс образования и разрушения озона в нашей атмосфере постоянный, но определенные химические вещества могут повлечь за собой нарушение баланса — и тогда разрушения будут наблюдаться чаще.

Среди вредных веществ, влияющих на увеличение дыр, различают:

хлорфторуглероды – вещества, которые когда-то использовались в холодильных установках, кондиционерах, аэрозольных спреях и многих других продуктах.

– вещества, которые когда-то использовались в холодильных установках, кондиционерах, аэрозольных спреях и многих других продуктах. гидрохлорфторуглероды – разработаны как менее мощные заменители предыдущих веществ, которые, со всем тем, все еще разрушают озоновый слой.

К счастью, сегодня Монреальскому протоколу удалось постепенно отказаться от примерно 99% разрушающих озоновый слой веществ.

Разрушающие озон вещества позже заменили на гидрофторуглероды, которые, как оказалось, являются сильными парниковыми газами. В 2016 году в Монреальский протокол добавили Кигалийскую поправку, которая должна была ограничить использование нагревающих планету веществ. Ожидается, что эти действия снизят глобальное потепление до 0,5°C к 2100 году.

*Для контекста мир уже потеплел примерно на 1,2°C с доиндустриальной эры — усиливая много экстремальных погодных катаклизмов, с которыми мы живем сегодня.

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Геоинженерия

Но в хороших новостях ВМО есть и предупреждения. Группа экспертов говорит, что «геоинженерия» — преднамеренное манипулирование климатом и/или атмосферой, чтобы устранить часть ущерба, причиненного сжиганием ископаемого топлива, — потенциально может повлиять на озоновый слой. Они особенно озабочены тактикой, предусматривающей инъекции аэрозоля из диоксида серы в стратосферу (SAI).

Сторонники тактики считают, что она может охладить планету, поскольку аэрозоли будут отражать часть солнечного света обратно в космос (идея, вдохновленная охлаждающими эффектами, обычно следующими за масштабными извержениями вулканов). Но согласно последнему докладу, поддержанному ВМО, SAI «связана со значительными рисками и может повлечь за собой непредвиденные последствия».

Некоторые эксперты по вопросам климата также обеспокоены из-за недавней попытки одного стартапа выпустить отражающие солнечный свет частицы в стратосферу.

В США сейчас запустили 5-летний план исследований, который должен изучить все возможные, хотя и противоречивые способы смягчения глобального потепления (включая распыление стратосферного аэрозоля, осветление морских и прореживание перистых облаков).

Со всем тем, постепенное прекращение использования химических веществ, разрушающих озоновый слой, рассматривается в качестве примера того, чего могут достичь люди, совместно решая глобальный экологический кризис.

«Наш успех в поэтапном отказе от поглощающих озон химикатов показывает, что можно и нужно сделать — в срочном порядке — для отказа от ископаемого топлива, уменьшения выбросов парниковых газов и, таким образом, уменьшения температуры», — сказал Генеральный секретарь ВМО Петтери Таолас в заявлении.

Источник: WMO, The Verge, Scitechdaily