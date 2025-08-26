Новости Крипто 26.08.2025 comment views icon

Pantera Capital создаст Solana-копилку стоимостью $1,25 млрд

Pantera Capital в поисках $1,25 млрд, чтобы превратить компанию, котирующуюся на Nasdaq, в Solana Co. — публичный инструмент, предназначенный для накопления токенов Solana в качестве казначейского актива. СМИ под названием The Information утверждает, что Pantera начнет с привлечения $500 млн, а затем еще $750 миллионов через варранты.

В начале месяца Pantera отчиталась об инвестировании около $300 млн в компании цифровых активов казны (DAT): различные токены и платформы для генерации прибыли и роста чистой стоимости активов.

DAT-портфель Pantera охватывает восемь криптовалют, среди которых и Solana, с долями в Twenty One Capital, DeFi Development Corp и Sharplink Gaming. В начале текущей недели Pantera присоединилась к ParaFi Capital в поддержке Sharps Technology — инструмента, чтобы  привлечь $400 млн.

В течение последних нескольких месяцев ряд меньших компаний, котирующихся на Nasdaq, также переориентировались на сокровищницы Solana. Платформа финансирования недвижимости DeFi Development Corp, ранее известная как Janover, превратилась в компанию ИИ-услуг. Она удвоила свои холдинги до более 163,000 SOL стоимостью около $21 млн.

Edtech компания Classover приобрела около 6,500 SOL как первый шаг в плане, поддержанном программой конвертируемых нот на $500 млн, также с целью приобретения и стейкинга SOL.

Канадские компании, такие как SOL Strategies и Torrent Capital, держат $62 млн и $6,4 млн соответственно.

На сегодня общая стоимость публичных сокровищниц Solana составляет более $695 млн, что составляет около 0,69% от общего объема SOL.

Источник: The Information

Отправить