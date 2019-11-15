PayPal порвал с PornHub, оставив без заработка более сотни тысяч авторов





Международная платежная система PayPal больше не будет поддерживать выплату средств с крупнейшего порносайта мира PornHub, сообщает издание Vice. В PornHub заявили, что «глубоко огорчены», поскольку это был основной способ расчетов для более чем ста тысяч авторов видеороликов.

«Мы все глубоко огорчены решением PayPal прекратить платежи более чем сотне тысяч авторов, которые полагались на эту систему для получения средств к существованию», — говорится в официальном блоге PayPal.

В PayPal объяснили, что решили прекратить сотрудничество после того, как Pornhub «провел определенные бизнес-платежи» без их разрешения. В ответ на это было решено и вовсе прекратить сотрудничество. Правила платежной системы PayPal запрещают ее использование для осуществления деятельности, связанной с «материалами или услугами откровенно сексуального характера». Но PornHub долгое время использовал эту систему без каких-либо проблем. Как предположили журналисты, PayPal специально использует размытые формулировки.

Многие современные пользователи могут и не знать, что Pornhub также предоставляет пользователям возможность загружать, продавать и монетизировать собственные видео. И вот теперь авторы роликов, использовавшие PayPal для получения денег, будут вынуждены перейти на другие, не столь удобные платежные инструменты. В частности, Pornhub предлагает авторам в качестве альтернативы чеки, прямые депозиты, электронный кошелек Paxum и криптовалюту Verge.

Источник: Vice