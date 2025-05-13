Переходы, тротуары и освещение гораздо лучше снижают количество ДТП, чем планирование трасс и развязок, — исследования

Исследователи из Инчхонского национального университета в Южной Корее определили ключевые факторы, влияющие на уменьшение ДТП на дороге.

Из-за ДТП в мире ежегодно погибает более 1,19 млн человек. Кроме этого миллионы людей получают ранения и инвалидность. Одной из главных задач, поставленных ВОЗ, является сокращение вдвое количества смертельных случаев и травмирования в результате ДТП до 2030 года.

По мнению исследователей из Южной Кореи под руководством доцента Укдже Янга, хотя совершенствование дорожной инфраструктуры, в частности, пешеходных переходов, имеют решающее значение, понимание сложных взаимосвязей между характеристиками дороги и условиями дорожного движения часто упускают из виду.

В связи с этим корейские ученые провели исследование, которое определяет, как различные конструктивные дорожные элементы и условия дорожного движения коррелируют между собой, влияя на вероятность аварий. Они использовали информацию о 68-километровом участке национальной автомагистрали в Южной Корее, проведя анализ с помощью метода главных компонент (PCA) и моделирование кусочно-структурных уравнений (PSEM) для изучения, как прямого, так и косвенного влияния характеристик дороги на 2 ключевых типа аварий: лобовые столкновения и съезд с трассы.

Ученые разделили характеристики дороги на три основных компонента: придорожная инфраструктура, пешеходные переходы, освещение, тротуары. Конструктивные особенности самой дороги, в частности, ширина полос, перекрестки. К третьей категории отнесли состояние дорожного полотна и кривизну.

«В отличие от предыдущих исследований, в которых скорость и интенсивность дорожного движения рассматривались как статические контрольные переменные, в нашем исследовании они рассматривались как опосредованные факторы, что подчеркивает, как дорожные условия влияют на аварии не только непосредственно, но и через свое влияние на поведение участников дорожного движения», — объясняет Укдже Янг.

Результаты исследования продемонстрировали, что именно придорожная инфраструктура оказывала наиболее прямое влияние на снижение риска аварий, особенно связанных со съездом с дороги. В частности, наличие тротуаров, дорожного освещения и пешеходных переходов оказывали большее влияние на снижение количества ДТП, чем конструктивные особенности самой дороги.

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По словам Янга, не обустроенные должным образом пешеходные и придорожные сооружения часто были связаны с движением автомобилей на большой скорости, косвенно увеличивая вероятность ДТП. Между тем такие конструктивные особенности, как перекресток, ширина полосы и кривизна дороги не продемонстрировали значительного влияния на количество аварий. По мнению исследователей, это может быть связано с относительно одинаковыми стандартами, применяемыми на участках национальных автомагистралей.

Результаты исследования указывают на то, что стратегии безопасности во время дорожного движения должны предоставлять приоритет развитию инфраструктуры для пешеходов и строительству придорожных объектов, способных повысить безопасность как пешеходов, так и водителей. Более того, совершенствование глобальных инструментов оценки состояния дорог, таких как Международная программа оценки состояния дорог (iRAP), для разделения фиксированных геометрических характеристик и переменных эксплуатационных элементов может привести к более целенаправленным и экономически эффективным мерам по безопасности.

Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Safety Research

Источник: TechXplore