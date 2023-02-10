Автопилот Tesla не виноват в сенсационном смертельном ДТП «без людей за рулем» — на деле водитель управлял авто под алкоголем и медикаментами

Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) в своем расследовании пришел к выводу, что автопилот не использовался в смертельном ДТП с участием Tesla Model S, которое произошло в 2021 году в Техасе, а сам водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Вот вероятная причина, согласно окончательному выводу NTSB:

“Вероятной причиной аварии электромобиля в городе Спринг, штат Техас, было превышение скорости водителем и его неспособность управлять автомобилем в результате алкогольного опьянения в сочетании с эффектами двух седативных антигистаминных препаратов, что привело к выезду на проезжую часть, удару в дерево и пожару”.

Авария, произошедшая 17 апреля 2021 года, попала в заголовки изданий из-за того, что следователи на месте происшествия установили, что водительское сиденье было пустым. Один из погибших находился на переднем пассажирском месте, а другой сзади. Такая «композиция» вызвала подозрения об использовании автопилота Tesla и его неисправности.

Позже в том же месяце вице-президент Tesla по проектированию автомобилей Ларс Морави сказал, что осматривая аварию представители компании установили, что рулевое колесо было «деформированным». Состояние руля указывало на то, что на водительском сиденье все-таки находился пассажир, когда Model S столкнулась с деревом, что противоречит утверждениям местных властей.

Теперь следователи NTSB убедились в заявлениях компании. Этому поспособствовали и видеозаписи с камер наблюдения, на которых видно, как двое мужчин заходят в Tesla Model S P100D 2019 и садятся на передние сиденья транспортного средства, прежде чем уехать.

Кроме того, данные, полученные Tesla, показали, что ремни безопасности были пристегнуты к моменту аварии, а после нее водитель пересел на заднее сиденье.

Больше информации предоставил регистратор данных событий в Модель S, использовавшийся в отчете NTSB. За пять секунд до столкновения с деревом автомобиль разогнался с 60 км/ч до 108 км/ч за две секунды и затем ехал со скоростью 92 км/ч до полной остановки.

Также установлено, что сработали подушки безопасности. Что касается пожара, то он возник из-за повреждения передней части аккумуляторного модуля.

В заключении NTSB отмечено, что самочувствие водителя ухудшилось из-за употребления алкоголя и лекарственных средств, из-за чего он потерял управление, а автомобиль на большой скорости врезался в дерево и вспыхнул.

Автопилот, по сообщению NTSB, не использовался, поскольку технология запрограммирована не двигаться по дорогам без разметки — именно такой (вместе с ограничением скорости 48 км/ч) была улица, по которой в последний раз ехала Model S.

Источник: The Verge