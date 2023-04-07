«Интимные вещи» и ДТП — сотрудники Tesla распространяли в рабочих чатах видео с камер, расположенных в автомобилях клиентов

По данным Reuters, некоторые сотрудники Tesla с 2019 года делились в групповых рабочих чатах конфиденциальными фотографиями и видео, снятыми камерами в автомобилях клиентов.

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На одном из роликов, например, было показано, как Tesla двигается на большой скорости и сбивает ребенка на велосипеде. Другие кадры изображают обнаженного владельца авто, который собирается сесть в салон.

«Мы видели, как они стирали белье и делали интимные вещи. Мы видели их детей», – сказал один из бывших сотрудников Tesla.

Некоторые камеры демонстрировали интерьер гаражей автовладельцев. В частности, в чатах распространялось видео с «уникальным подводным транспортом», который оказался автомобилем из фильма о Джеймсе Бонде, приобретенным Илоном Маском на аукционе за $968 000 в 2013 году.

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«Неясно, знал ли сам Маск о видео или о том, что им поделились», – пишет Reuters.

Один бывший сотрудник сообщил, что видел «скандальные вещи», включая «сцены интимной близости, но не наготы», а также «определенные предметы белья, определенные предметы сексуального здоровья… и просто частные сцены из жизни». Из некоторых снимков делали мемы, чтобы отличиться в рабочем чате.

В сообщении о конфиденциальности для клиентов Tesla отмечается, что записи камер остаются анонимными. Однако семеро экс-сотрудников компании рассказали Reuters, что компьютерная программа, которую они использовали в работе, может показать местонахождение записей – так что потенциально можно обнаружить, где живет владелец авто.

На сайте Tesla указано, что каждый новый автомобиль оснащен 8 внешними камерами, поддерживающими такие функции как автопилот, умный вызов, автопарковку, а также систему наблюдения Sentry Mode, которая замечает людей, приближающихся к припаркованной машине и осуществляющих другие, казалось бы, подозрительные действия. На странице поддержки функции Tesla сообщает, что прямые трансляции имеют сквозное шифрование и компания не может получить к ним доступ, записи также не передаются автопроизводителю.

После расследования голландского Управления по защите данных (DPA) было установлено, что автомобили компании «часто снимали на видео всех, кто приближался к автомобилю», и позже Tesla добавила несколько новых настроек – камеры с того момента начинали запись только тогда, когда к автомобилю прикасались, а прохожих оповещали о записи видео миганием фар.