Новости Софт 11.03.2024 в 18:14 comment views icon

«Укрзализныця» запускает онлайн-продажу билетов в Австрию и Венгрию

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Вадим Карпусь

Автор новостей

«Укрзализныця» сообщила о возможности заказать билеты онлайн на поезда, следующие в Австрию и Венгрию. Продажа билетов в онлайн режиме на эти направления начнется с 18 марта. На первом этапе онлайн-билеты будут доступны для сообщения Украина — Австрия и обратно.

Заинтересованные пассажиры смогут приобрести билеты через приложение «Укрзализныци», а для прямого поезда Киев — Вена понадобится верификация аккаунта через «Дію.Підпис».

На втором этапе станут доступными онлайн также билеты в сообщении Украина — Венгрия на поезда, следующие в Австрию транзитом через Венгрию, то есть Киев — Будапешт — Вена и Чоп — Будапешт — Вена.

Прямые сообщения Украина — Венгрия (Мукачево — Дебрецен, Мукачево — Будапешт, Чоп — Захонь) появятся в приложении чуть позже.

Чтобы подготовить запуск сервиса по онлайн-продаже билетов на новые направления, с завтрашнего дня «Укрзализныця» временно приостановит продажу билетов через кассы на прямой поезд Киев — Вена — Киев на даты отправлений, начиная с 18 марта. Ограничение продлится непосредственно до открытия онлайн-продаж. То есть 18 марта продажа билетов возобновится на полную глубину продаж (20 суток) уже в онлайне. Временное ограничение не коснется поезда Чоп — Вена — Чоп.

Источник: «Укрзализныця»

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