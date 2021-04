Переможці конкурсу Indie Cup W’21 та старт розпродажу в Humble Store

Організатори конкурсу незалежних розробників Східної Європи Indie Cup оголосили список переможців десятого сезону змагання. Після трьох місяців приймання робіт, відбору, суддівства (у якому приймали участь і автори ITC.ua) та користувацького голосування пройшла перша в історії кубка онлайн-церемонія нагородження.

Повний список переможців:

Best PC Game — Ash of Gods: The Way (AurumDust)

Best Mobile Game (у партнерстві з компанією Green Grey) — Pirate’s Destiny (Big Root Games)

Critics’ Choice — Black Skylands (Hungry Couch Games)

Streamers’ Choice — Until We Die (Pixeye Games)

Players’ Choice — Reactor Tech² (4Co)

Rising Star — Until We Die (Pixeye Games)

Best Art — Until We Die (Pixeye Games)

Best Audio — Cat-o-Combo! (Bogiganga)

Best Unreal Engine Game (у партнерстві з Unreal Engine) — DayDream (Frozen Line)

Most Promising Unreal Engine Game — BlasterBeat (Muted Games)

Best Unity Game — Spacerift: Arcanum System (Team Arcanum)

Нагороду «Гірська Коза» від міжнародного паблішера Green Grey отримала гра DO NOT TAKE YOUR EYES AWAY FROM THE RED FRIDGE (5WORD TEAM). Спонсори кубка нагородили найсміливіший проєкт цього сезону – до складу нагороди увійшов грошовий приз в $10 000 і унікальна статуетка, які відправляються переможцям.

Компанії Xsolla нагородили три проєкти у власних спонсорських номінаціях. За правилами переможець в номінації «Краща гра за версією Xsolla» отримає $10 000 і інші призи, а фіналісти в секретних номінаціях – кредитну лінію компанії, допомогу з інвестиціями і багато інших корисних сервісів.

«Краща гра за версією Xsolla» — DayDream (Frozen Line)

«Секретна номінація #1» — One Day More (Watt Studio)

«Секретна номінація #2» — Shores Unknown (Vallynne)

На десятий кубок розробники подали рекордні 217 заявок, з них 176 пройшло до основного етапу Indie Cup W’21: 136 ігор для ПК і 52 мобільних – з них 49 проєктів на Unreal Engine і 95 на Unity. Познайомитися з усіма проєктами можна в розділі «Учасники» на сайті кубка.

Щоб відзначити фінал Indie Cup, організатори запустили розпродаж найцікавіших проєктів різних сезонів кубка в Humble Store. Зокрема, зі знижкою можна купити Breathedge, Ash of Gods, Inmost та інших переможців попередніх конкурсів. В найближчі дні стартує не менш масштабний розпродаж в GOG.com.