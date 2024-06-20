«Персерверанс» отыскал на Марсе таинственные «попкорн-камни», свидетельствующие о мощном потоке воды в прошлом

Марсоход NASA «Персерверанс», который сейчас работает в новом регионе под названием Bright Angel («Яркий ангел»), отыскал очередные доказательства потенциального присутствия воды в кратере Езеро в прошлом.

«Яркий ангел» — интересный с научной точки зрения регион, поскольку, как считается, является частью русла водоема, который когда-то впадал в кратер Езеро. Он заполнен нестандартными светлыми породами, структура которых намекает на прошлое расположение на дне реки, и сейчас «Персерверанс» дал ученым возможность рассмотреть их вблизи.

Путь к региону был непростым для марсохода, учитывая большое поле с валунами — поэтому операторы были вынуждены искать обход, что несколько усложнило миссию и продлило ее на несколько недель.

«Мы начали проходить через канал в конце января и достигли довольно хороших успехов, но потом валуны стали больше и многочисленнее», — сказал Эван Грейзер, заместитель руководителя стратегического планирования маршрута «Персерверанс» в Лаборатории реактивного движения NASA. «Если раньше мы преодолевали в среднем более ста метров на марсианский день, то впоследствии расстояние сократилось лишь до десятков метров».

В конце концов, когда «Персерверанс» добрался до камней, геологи смогли рассмотреть их, чтобы подтвердить свои предположения — некоторые имели странную неровную поверхность и светлый цвет, из-за чего их назвали «попкорн-скалами» (такая структура, по словам ученых, свидетельствует о потоке воды).

Также в регионе замечено много хребтов, подобных минеральным жилам, что намекает на отложения минералов на скалах во время транспортировки потенциального потока воды.

Далее ученые NASA попытаются определить, какие именно минералы содержат скалы с помощью набора инструментов SuperCam в «Персерверанс». Миссия по возвращению образцов на Землю также, вероятно, будет включать и эти результаты.

«Персерверанс» попал на Марс в феврале 2021 года, приземлившись в кратер Езеро с целью поиска признаков древней микробной жизни на планете и сбора образцов марсианской среды. Сейчас марсоход перевозит 17 образцов породы Красной планеты, а их дубликаты на случай непредвиденных ситуаций дополнительно оставляет в специальном хранилище, расположенном в регионе Three Forks. В феврале 2023 года марсоход сбросил десятую пробирку.

NASA в этом году заявило, что ищет альтернативные варианты по возвращению образцов на Землю и запланировало десяток исследований, участие в которых примут 7 компаний (SpaceX, в том числе). Предполагается, что участники смогут усовершенствовать текущий план или предложат кардинально новый.

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Источник: NASA, ScienceAlert