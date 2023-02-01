Наука и космос

Perseverance сбросил последнюю из 10 пробирок с образцами породы Марса — но они «доберутся» до Земли не раньше 2033 года

Perseverance сбросил последнюю из 10 пробирок с образцами породы Марса — но они «доберутся» до Земли не раньше 2033 года

Марсоход NASA Perseverance накопил все необходимые образцы породы Красной планеты, которые могут содержать доказательства древней жизни. К сожалению, узнать подробности о них мы сможем не раньше 2033 года — именно тогда, вероятно, образцы попадут в руки исследователей.

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Титановые трубки с элементами марсианской пыли и камней Perseverance начал откладывать 6 недель назад, а на днях сбросил последнюю из 10 в целом, завершив тем самым создание «первого хранилища образцов на другой планете».

Perseverance попал на Марс в феврале 2021 года, приземлившись в кратер Езеро диаметром около 49 километров, с целью поиска признаков древней микробной жизни на планете и сбора образцов марсианской среды. Ученые считают, что миллиарды лет назад в кратере находилась река, впадавшая в большое озеро, которое обеспечивало необходимую среду для жизни древних микробов.

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Марсохід NASA Perseverance “скинув” першу з 10 пробірок зі зразками породи Марса — у майбутньому їх відправлять для дослідження на Землю
Изображение с камеры WATSON Perseverance показывает, что сброс пробирки с образцом был произведен по плану. Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS

В настоящее время марсоход перевозит 17 образцов, которые могут быть доставлены на посадочный модуль для возвращения их на Землю для дальнейшего исследования. Их дубликаты Perseverance на случай непредвиденных ситуаций дополнительно оставляет в специальном хранилище, расположенном в регионе Three Forks.

Perseverance запрограмували скидати труби так, щоб вони приземлялися вертикально (як на цій анімації), щоб їх було легше підібрати під час майбутньої місії. Зображення: NASA
Perseverance запрограммировали сбрасывать трубки так, чтобы они приземлялись вертикально (как на анимации), чтобы их было легче подобрать во время следующей миссии. Изображение: NASA

Расположение трубок тщательно нанесено на карту — тогда, даже если образцы покроет марсианская пыль, их смогут отыскать и подобрать два космических вертолета.

Ця карта показує, де саме марсохід Perseverance скинув кожен з 10 зразків. Район Three Forks, кратер Єзеро. Зображення: NASA
Эта карта показывает, где именно марсоход Perseverance сбросил каждый из 10 образцов. Район Three Forks, кратер Езеро. Изображение: NASA

Несмотря на резервный план, Perseverance, как сообщается, все еще находится в хорошем состоянии и теперь исследует близлежащую территорию Delta Top. Миссия продлится около восьми месяцев и будет изучать скалы и осадки, которые, вероятно, были занесены древней рекой в кратер.

В прошлом году подрядчику Министерства обороны США Lockheed Martin поручили построить ракету Mars Ascent Vehicle (MAV), которая должна взлететь с образцами породы из Марса. Она может стать первой ракетой, которую жители Земли запустили с другой планеты. Европейское космическое агентство в свою очередь строит космический корабль, который доставит драгоценный груз для исследования на Землю.

Миссия Mars Sample Return детально визуализирована в этом видео:

Сейчас NASA оценивает, что посадочный модуль прибудет на Марс к 2028 году, а собранные образцы «доберутся» до Земли не раньше 2033 года.

Микрофон Perseverance уловил звуки “пылевого дьявола” на Марсе. Их уже можно послушать на YouTube

Источник: NASA, The Verge


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