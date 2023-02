Perseverance сбросил последнюю из 10 пробирок с образцами породы Марса — но они «доберутся» до Земли не раньше 2033 года

Марсоход NASA Perseverance накопил все необходимые образцы породы Красной планеты, которые могут содержать доказательства древней жизни. К сожалению, узнать подробности о них мы сможем не раньше 2033 года — именно тогда, вероятно, образцы попадут в руки исследователей.

Титановые трубки с элементами марсианской пыли и камней Perseverance начал откладывать 6 недель назад, а на днях сбросил последнюю из 10 в целом, завершив тем самым создание «первого хранилища образцов на другой планете».

And that’s 🔟!

With a final tube drop, I’ve completed the diverse backup set of samples I’m setting down. Future #MarsSampleReturn robots could come for these, or if all goes well, I’ll have lots more fascinating stuff in hand when they get here.

More: https://t.co/GqgSvdmeHt

January 30, 2023