Первые четыре Leopard 2 уже в Украине – в пути еще 10 от Польши и 18 от Германии, вместо 14 анонсированных ранее

Первые танки Leopard 2 A4 уже в Украине – в их передаче лично участвовал премьер-министр Польши Тадеуш Моравецкий. Еще 10 танков поступят в самое ближайшее время.

На совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским польский премьер сказал:

«Сегодня, как первая европейская страна, символически хочу передать тебе, Владимир, первые четыре польских танка Leopard 2 A4. Это такие танки, которые, без сомнения, прекрасно дополнят строй на поле боя и прекрасно себя покажут».

Также Тадеуш Моравецкий анонсировал прибытие в Украину в ближайшие дни 60 модифицированных советских танков Т-72 – в частности, PT-91 Twardy.

Сегодня же министерство обороны Германии обнародовало планы передать Украине 18 вместо ранее анонсированных 14 танков Leopard 2 A6. Поставку удалось увеличить за счет резервов на складах Бундесвера. Танки также должны поступить в ближайшее время.

Verteidigungsminister Pistorius hat entschieden, weitere vier #Kampfpanzer #Leopard2 A6 aus Beständen der Bundeswehr an die #Ukraine abzugeben. Damit erhöht 🇩🇪 die Anzahl der gelieferten Panzer von 14 auf 18 & stellt zusammen mit 🇵🇹 & 🇸🇪 insgesamt ein 🇺🇦 Bataillon zur Verfügung. pic.twitter.com/VjmudmPVkn — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) February 24, 2023

Днем ранее, во время визита в Киев, премьер-министр Испании Педро Санчес изъявил о готовности передать 6 танков Leopard 2 А4 и рассмотреть возможность увеличить их количество до 10 в ближайшие недели.

Der Spiegel также сообщает о готовности Швеции к поставке 10 танков Stridsvagn 122 – модификации Leopard 2 А5.

Очевидно, что дружественные государства объявляют о происходящих и возможных поставках танков по мере их готовности и приведенные цифры нельзя считать окончательными. Существует большое количество модификаций танков Leopard, ранее мы подробно рассматривали их в отдельном материале:

Источник: Укрінформ