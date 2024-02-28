Новости Игры 28.02.2024 в 09:34 comment views icon

Первый трейлер F1 24 — гоночная игра выйдет 31 мая

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Юрій Орос

Автор новостей

Первый трейлер F1 24 — гоночная игра выйдет 31 мая

EA Sports показала первый трейлер F1 24, а также сообщила дату выхода игры в конце мая. Кадры трейлера не демонстрируют каких-то изменений в серии, просто чередуются кадры с автодромов и стилизованные.

Новая версия гоночной игры выйдет 31 мая на PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One и ПК, через EA App, Epic Games Store и Steam. Кроме того, EA также объявила, что игроки F1 23 по предварительному заказу смогут принять участие в Time Trial challenges (испытаниях на время) на новых болидах 2024 года перед Гран-при Бахрейна, который состоится в эти выходные.

В течение ограниченного периода времени владельцы любой из версий F1 2021, F1 22 или F1 23, будут иметь скидку 15% при предварительном заказе F1 24 Champions Edition, которая позволит поиграть на 3 дня раньше и получить несколько внутриигровых бонусов. Также предзаказчики получат ливреи McLaren и Alpine 2023 F1, которые будут легко перенесены в F1 24.

Первый трейлер F1 24 — гоночная игра выйдет 31 мая

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