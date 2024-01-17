Первый в мире триллионер появится в ближайшие 10 лет — при нынешней тенденции «неравенства»

Мир переживает «десятилетие разрыва» между богачами и бедным населением, согласно данным группы борьбы с бедностью Oxfam International.

В отчете, опубликованном в день старта Всемирного экономического форума в Давосе, утверждается, что с 2019 года пятерка самых богатых людей мира почти удвоила свое состояние — тогда как 5 млрд человек стали еще беднее.

Основываясь на данных Forbes, в Oxfam International подсчитали, что совокупное состояние гендиректора Tesla Илона Маска, владельца бренда люксовых товаров LVMH Бернара Арно, основателя Amazon Джефф Безоса, основателя Oracle Ларри Эллисона и инвестора Уоррена Баффета выросло с $489 млрд до $489 млрд по состоянию на ноябрь 2023-го.

Если такая тенденция будет продолжаться, то Илон Маск может стать триллионером уже менее чем через 9 лет (хотя в Oxfam признали, что оценка может быть не точной). Сейчас состояние самого богатого человека мира превышает $200 млрд.

«Если бы каждый из пяти самых богатых людей мира тратил миллион долларов ежедневно, им понадобилось бы 476 лет, чтобы исчерпать свое совокупное состояние», — пишут авторы Oxfam.

В то же время для самых бедных людей мира с 2019 года, по данным группы, «повседневная жизнь стала более жестокой» — с учетом пандемии коронавируса, эскалации конфликтов, ускорения климатического кризиса и роста стоимости жизни.

Мужчины во всем мире владеют в общей сложности на $105 триллионов большей суммой средств, чем женщины — разница в богатстве эквивалентна более чем четырехкратному размеру экономики США. Oxfam призвала правительства «установить ограничения на зарплаты генеральных директоров вместе с введением постоянных налогов на богатство и сверхприбыль».

Источник: The Washington Post