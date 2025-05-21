Первый взгляд на Xiaomi 16 — утечки раскрывают внешний вид и характеристики

Похоже, Xiaomi серьезно настроена обновить свою флагманскую линейку в компактном формате. В сети появились новые рендеры будущего смартфона Xiaomi 16, утечки характеристик, и они показывают немало интересного.

Инсайдер Majin Bu поделился изображением CAD-модели Xiaomi 16. На этом рендере видно, что общее расположение камер осталось знакомым — три сенсора в корпусе в форме «квадратик с закруглениями». Но есть и изменения: фальшивый четвертый объектив, который был у Xiaomi 15, убрали. Брендинг Leica переместили в нижний правый угол блока камер, а вспышка осталась справа.

Также видна двухцветная задняя панель. Более темная часть, вероятно, обозначает место для катушки беспроводной зарядки, которую в розничной версии прикроет декоративное покрытие.

Ожидается, что официальный анонс Xiaomi 16 и 16 Pro состоится в конце сентября. Это будут одни из первых смартфонов на новом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2. А вот Xiaomi 16 Ultra, по слухам, покажут отдельно — уже в начале 2026 года.

Из предыдущих утечек уже стали известны некоторые технические характеристики Xiaomi 16. Это устройство получит 6,3-дюймовый плоский OLED-дисплей с очень тонкими рамками со всех сторон. В наше время, когда на рынок выходят смартфоны с 6,79-дюймовыми экранами, дисплей диагональю 6,3 дюйма уже может считаться относительно компактным.

Еще смартфону Xiaomi 16 приписывают большой аккумулятор — емкостью до 6800 мА-ч с быстрой зарядкой мощностью 100 Вт. Это значительное обновление по сравнению с Xiaomi 15, у которого была батарея на 5400 мА-ч и зарядка мощностью 90 Вт. Несмотря на объемную батарею, нам обещают тонкий и легкий корпус — это серьезный плюс для компактного флагмана. Еще одна важная деталь — основная камера на 50 Мп с перископическим телефото модулем. Устройство будет работать на ОС Android 16 с новой оболочкой HyperOS 3.0.

Похоже, в этой модели Xiaomi делает акцент на балансе мощности, автономности и дизайна. Если вы ждали смартфон, который почти не уступает Pro-версиям, но при этом удобно лежит в руке и помещается в кармане — стоит присмотреться к этой модели.

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Источник: gsmarena, gizmochina