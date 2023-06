Первый игрок, достигший 100-го уровня в Diablo IV в хардкорном режиме, потерял персонажа из-за обрыва связи с сервером

Достаточно печальный случай произошел у одного из игроков недавно вышедшей Diablo IV. Он потратил 82 часа жизни на прокачку персонажа до 100-го уровня на сложности Hardcore, а затем все потерял из-за разрыва связи.

Сообщается, что Twitch-стример cArn недавно смог достичь 100-уровня персонажа на максимальном уровне сложности Hardcore. По данным Blizzard, он первым смог достичь такого результата. Однако в то время, когда cArn продолжал играть и пытался добраться до финального босса, игра потеряла соединение с сервером.

Следует отметить, что в режиме Hardcore нет возможности возродиться, а персонаж погибает навсегда, теряя весь прогресс. После смерти персонажа в таком режиме приходится все начинать с самого начала – с 1-го уровня. Так как игроки потенциально могут намеренно отключаться от сервера, когда у персонажа снижается уровень здоровья, чтобы избежать смерти, игра рассматривает отключение как смерть.

Таким образом, когда cArn перезагрузил игру, он обнаружил, что его персонаж-варвар 100-го уровня погиб. На его развитие до 100-го уровня ушло 82 часа.

Несмотря на очевидное разочарование из-за такой печальной случайности, тем не менее, cArn был признан Blizzard первым игроком, достигшим 100-го уровня в хардкорном режиме. Таким образом, его имя будет первым, выгравированным на статуе Лилит в рамках испытания, запущенного Blizzard.

Congratulations, @CARNDARAK

⚔️First to reach 100 on hardcore mode

💀First to be etched into #DiabloIV history

Will you join him? #Diablo4Hardcore

Restrictions apply: https://t.co/0m4OMXcCa8 pic.twitter.com/BTgXEHgOmk

— Diablo (@Diablo) June 6, 2023