Петицию об установке валидаторов в маршрутках Киева отклонили. Авторы новой петиции указывают на нарушения и требуют статуса «Поддержано»

В первых числах октября на сайте Киевского городского совета была создана петиция с просьбой установить валидаторы в маршрутках. Она собрала более 6 тысяч подписей. В середине декабря петицию рассмотрели, а по результатам разбирательства – не поддержали.

В ответе от 26 декабря говорится, что в 2018 году в общественном транспорте Киева независимо от формы собственности ввели автоматизированную систему учета оплаты (АСУП). Однако частные перевозчики до сих пор не подключены к этой системе. В настоящее время КГГА ведет с ними переговоры.

Также отмечается, что установка валидаторов в маршрутных транспортных средствах возможна только при условии их присоединения к АСУП. Для этого им следует заключить договор с КП «Главный информационно-вычислительный центр». Одним из условий заключения договора является соответствие оборудования маршруток требованиям присоединения к системе безналичной оплаты. Однако не указано, когда перевозчики, использующие маршрутки, присоединятся к АСУП и установят необходимые валидаторы.

Однако уже 27 декабря на сайте Киевского городского совета появилась новая электронная петиция с просьбой проверить на предмет нарушения Регламента Киевсовета петицию №12555 «Установить валидаторы в маршрутках». Как отмечает автор новой петиции, 13 декабря истек предельный срок рассмотрения петиции №12555 профильными комиссиями Киевсовета, но ее, вероятно, не рассматривали вовсе.

В соответствии с Положением о рассмотрении петиций, если в течение 8 дней комиссия не предоставила рекомендации по поддержанию или отклонению петиции, она должна считаться поддержанной комиссией по принципу молчаливого согласия.

После применения этого принципа на заседаниях комиссии обязаны проводить периодические отчеты по выполнению петиции. Автор новой петиции считает, что петицию №12555 по установлению валидаторов отклонили с нарушением Регламента, и просит установить факт нарушения и предоставить петиции статус «Поддержано».

Источник: hmarochos