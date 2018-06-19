Платформа FreeBSD отмечает 25-летие

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Сегодня, 19 июня, исполняется ровно 25 лет с момента основания проекта FreeBSD, одной из самых популярных Unix систем с открытым исходным кодом.

Именно 19 июня 1993 года официально считается днем рождения проекта, эволюционировавшего с набора патчей пользователей системы 386BSD в отдельную ОС для архитектур i386 с кодом от Free Software Foundation.

Отметим, что имя FreeBSD, которое в итоге было выбрано для проекта предложил Дэвид Гринман. Тогда также рассматривались варианты BSDFree86 и Free86BSD.

В ноябре 1993 года на основе 4.3BSD-Lite ‘Net/2’ и 386BSD 0.1 вышла первая версия FreeBSD 1.0.

За два с половиной десятилетия FreeBSD доросла до версии 11, пройдя долгий и тернистый путь от превращения с яйца гусеницы в бабочку. Сейчас FreeBSD – это современная платформа, которая поддерживает широкий спектр архитектур (IA-32, x86-64, 64-bit SPARC, PowerPC, ARM, MIPS). Последняя версия – 11.1 – вышла 26 июля 2017 года.

FreeBSD хорошо зарекомендовала себя как система для построения интранет и интернет-сетей и серверов. Помимо своей стабильности, FreeBSD популярна и благодаря своей лицензии BSD – она позволяет использовать код не только в свободном ПО, но и в проприетарном.

Сейчас FreeBSD предоставляет пользователю две взаимодополняющие технологии установки ПО сторонних разработчиков: коллекция портов FreeBSD и бинарные пакеты с ПО. Любая из этих систем может быть использована для установки самых последних версий приложений с локальных носителей или прямо из сети.

Основным талисманом FreeBSD является красный чертенок, известный также как Beastie (на заглавном изображении). Кроме него, талисманом также считается Devilette, девушка в красном костюме демона.

Источник: opennet и freebsdfoundation