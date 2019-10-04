«Платный самовывоз»: Rozetka теперь будет брать 10 грн с заказов дешевле 300 грн





Не придавая этому события широкой огласки, Rozetka изменила политику, касающуюся выдачи заказов из собственных магазинов. Если раньше услуга самовывоза была бесплатной, то теперь, как бы странно это не звучало, за самовывоз товаров из магазинов придется еще доплатить. Сразу говорим, что: а) это спорное новшество распространяется только на розничные магазины украинского гиганта онлайн-торговли; б) плата будет взиматься только с мелких заказов на сумме меньше 300 грн; в) сама плата составит всего 10 грн.

В комментарии ITC.UA в пресс-службе Rozetka.ua этот шаг объяснили следующим образом:

«Из-за того, что много заказов приезжают в магазины, а потом их не забирают, мы вынуждены сделать вывоз товара со склада платным».

В Rozetka.ua особо подчеркивают, что заказы по-прежнему можно бесплатно забирать с почтоматов или мобильных точек выдачи.

В целом этот шаг, как и само объяснение, выглядит, мягко говоря, странным. Недоумение вызывает как подход, так и сумма. Почему бы, например, не ввести минимальную предоплату. Пожалуй, единственным логическим объяснением, учитывая, что Rozetka сейчас продает практически все, видится желание компании отсечь мелкие заказы и заставить покупателей отовариваться на сумму не менее 300 грн. Не исключено, что в будущем планку могут поднять выше.