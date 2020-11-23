PlayStation 5 получит поддержку Variable Refresh Rate в будущем обновлении прошивки





Владельцы телевизоров, оснащённых интерфейсом HDMI 2.1, к своему неудовольствию обнаружили, что поддержка VRR в PS5 в настоящее время недоступна. И это несмотря на тот факт, что новая консоль Sony технически поддерживает спецификацию HDMI 2.1. Это ещё больше разочаровывает, потому что Microsoft поддерживает переменную частоту обновления, начиная с Xbox One X, выпущенной 3 года назад.

Напомним, технология Variable Refresh Rate позволяет дисплеям синхронизироваться с текущей частотой кадров, которую выводит графический процессор с ПК или консоли. Это, в свою очередь, позволяет избежать разрывов и заикания кадров при отображении. И поддержка этой технологии является одним из преимуществ консоли Microsoft Xbox Series X.

Но в скором времени технология Variable Refresh Rate станет доступной и владельцам консоли PlayStation 5. Грядущее программное обновление консоли активирует поддержку PS5 VRR для совместимых игр при выводе изображения на совместимые телевизоры. Однако сроки выхода данного обновления пока не называются. Теоретически, разработчикам будет несложно добавить поддержку Variable Refresh Rate в свои игры.

Источник: wccftech