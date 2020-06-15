PlayStation 5 получит полностью переработанный интерфейс и невиданные возможности кастомизации — вице-президент PlayStation по UX-дизайну

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UI грядущей консоли PlayStation 5 будет полностью переработан и сильно отличается от интерфейса нынешнего поколения PlayStation 4. Об этом рассказал вице-президент PlayStation по UX-дизайну Мэттью Маклорин, отвечая на вопросы поклонников бренда на своей страничке в соцсети LinkedIn.

Также вице-президент PlayStation по UX-дизайну заверил встревоженных дизайном (на недавней презентации показали консоль только в белом «обмундировании») фанатов, что PS5 предложит невиданные ранее возможности индивидуализации внешнего облика, тем самым прямо намекнув на обилие специальных изданий, включая вариант в черном цвете.

«Конечно же, не обойдется без специальных изданий. Также будут доступны разные способы кастомизации внешнего вида, которых не было в предыдущих поколениях». Мэттью Маклорин, вице-президент PlayStation по UX-дизайну

Отвечая на вопрос о UI грядущей PS5, Мэттью Маклорин заявил, что это «100% капитальный ремонт интерфейса PS4 с некоторыми совершенно новыми идеями». Затем он также отметил еще несколько интересных деталей о пользовательском интерфейсе PlayStation 5, упомянув, что он разработан с упором на практичность, использует новый дизайнерский язык и будет загружаться в мгновение ока.

Увы, никаких скриншотов, дающих наглядное представление об UI грядущей PS5, пока нет. Но буквально на днях в сети обнаружили свежий патент Sony на UI для консоли — с подсказками по прохождению и статистикой предыдущих матчей.

PlayStation 5 выйдет на рынок в период рождественских праздников в этом году.

Источник: WCCFTech