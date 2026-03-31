Обновление Flashpoint для Arc Raiders вышло 31 марта — новый враг Vaporizer с лазером, дробовик Dolabra, пистолет-пулемет Canto и новая механика кормления петуха Скрэппи.





Обновление Arc Raiders Flashpoint вышло сегодня, 31 марта, на PC, PS5 и Xbox Series X|S — бесплатно для всех владельцев игры. Embark Studios пакует в очередной ежемесячный апдейт нового врага, две единицы оружия, переосмысленный крафт и механику, ради которой стоит покормить своего петуха.

Главная новинка Arc Raiders Flashpoint — Vaporizer, новый тип воздушного врага Arc. Летает группами, атакует лазерным лучом и заставляет переосмысливать позиционирование в бою. По ощущениям напоминает Shredder, но в небе — и если вы уже не любили первых, вторые точно не добавят оптимизма.





Кстати, о Shredder: они больше не ограничены картой Stella Montis и теперь появляются на Blue Gate, Buried City, Spaceport и при определенных условиях на Dam Battlegrounds. Rust Belt официально стал более опасным.

Close Scrutiny: новое условие карты вокруг Асессора плюс два новых ствола

Вместе с новым врагом Flashpoint добавляет игровой режим Close Scrutiny — тип карты, где в центре внимания загадочный объект Arc под названием Assessor. Платформа приземляется под охраной, несет ценный лут, включая материалы для нового проекта игрока High-Gain Antenna. Общего лута на карте становится меньше, зато все риски и награды концентрируются вокруг одного объекта.

Арсенал пополняется дробовиком Dolabra и пистолетом-пулеметом Canto. Dolabra стреляет широким залпом или сфокусированным пучком электричества — эффективна против брони Arc, а чертежи легче всего найти именно во время Close Scrutiny. Canto заточен под ближний и средний бой и использует средний боеприпас.

Небольшой, но заметный QoL: теперь можно кормить своего боевого петуха Скрэппи конкретными предметами, чтобы влиять на то, что он приносит. Больше целевого фарминга, меньше случайного мусора из находок.

Embark также переработали систему крафта: недостающие материалы теперь можно восполнить прямо из окна крафта через рециклинг, очистку или покупку — без прыжков между вкладками.

Arc Raiders Flashpoint вышел в рамках ежемесячного roadmap обновлений Escalation — следующее крупное обновление ожидается в конце апреля.

Источник: PC Gamer