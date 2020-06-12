Sony (наконец-то!) показала дизайн PlayStation 5 и эксклюзивы для новой консоли
Поздно вечером 11 июня Sony провела долгожданную презентацию PlayStation 5, в рамках которой показала финальный дизайн следующего поколения консоли и стартовую линейку игр для нее.
Итак, новая PlayStation 5 выглядит стильно и футуристически. Она совершенно непохожая ни на одну из предшественниц, ни на девкит, ни на то, что рисовали художники на основании утечек и чертежей. По аналогии с недавно представленным геймпадом DualSense консоль используется двухцветную схему с основным белым цветом. Вероятно, в будущем будут доступны и другие варианты оформления, но пока подробностей об этом нет.
Кроме обычной PS5, будет еще и версия PS5 Digital Edition без дисковода.
Вместе с PlayStation 5 дебютировала линейка аксессуаров для консоли, куда, кроме уже хорошо знакомого нам геймпада DualSense, входят также новые наушники, пульт, двойная камера и зарядная станция. Все устройства выполнены в едином стиле, с преобладанием белого цвета.
От новой Xbox Series X, о которой нам уже известно очень многое, PlayStation 5 внешне отличается чуть более, чем полностью, хотя некое сходство с Xbox 360 по формам определенно есть.
why does the new ps5 look like the 360 pic.twitter.com/XIMFSyuNw0
— z (@urbeing2loud) June 11, 2020
Вероятно, многим такой дизайн понравится, а многие сочтут его нелепым — собственно, в соцсетях уже вовсю шутят над дизайном PlayStation 5, сравнивая новую консоль с роутерами, крейсерами, автомобилями и прочими вещами, а также вовсю упражняются в фотожабах, разными способами обыгрывая «воротнички». Вот несколько смешных шуток на тему дизайна новой PS5:
Unlucky lads; got the ps5 already 🤷🏻♂️ pic.twitter.com/neEVEgks7S
— Martin Davis 👽 (@GGhandi_) June 11, 2020
damn say what u will but the ps5 real slick in person doe pic.twitter.com/YrygzmclPu
— alex @ RAT RANCH (@glacear_) June 11, 2020
— Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) June 11, 2020
New PS5 looking crazy tf pic.twitter.com/yfsRXOTMs9
— 𝕏𝕖𝕟𝕠🖤 (@xenokizu) June 11, 2020
i fixed it pic.twitter.com/ywQgKyXwPl
— Petrana 冰冰 Radulovic (@Pet_rana) June 11, 2020
— Steven Messner (@stevenmessner) June 11, 2020
— Alejandro Bielsa (@Vontadeh) June 11, 2020
Цена и точная дата выхода консоли по-прежнему неизвестна. Ранее говорилось, что полноценная презентация PS5 с публикацией всех характеристик ожидается ближе к концу лета.
Переходя к играм, на презентации показали немало игр, среди которых есть как полноценные эксклюзивы, так и мультиплатформенные проекты. Благодаря более ранним утечкам мы уже знаем, что в релизы первой волны войдут 38 игр. Список уже подтвержденных игр выглядит следующим образом:
- Spider-Man: Miles Morales (эксклюзив PS5)
- Gran Turismo 7
- Ratchet & Clank: Rift Apart
- Project Athia
- Stray
- Returnal
- Sackboy: A Big Adventure (эксклюзив PS5)
- Kena: Bridge of Spirits (временный эксклюзив PS5)
- Oddworld: Soulstorm (временный эксклюзив Sony)
- GhostWire Tokyo
- Godfall (временный эксклюзив Sony)
- Destruction AllStars (эксклюзив PS5)
- Solar Ash (временный эксклюзив Sony)
- Goodbye Volcano High (временный эксклюзив Sony)
- Hitman III
- Astro Bot
- Little Devil Inside (временный эксклюзив Sony)
- NBA 2K21
- Bugsnax
- Deathloop
- Resident Evil: Village
- Pragmata
- Horizon: Forbidden West (эксклюзив PS5)
- Grand Theft Auto 5 Enhanced
Большинство из этих игр будет доступно и на текущем поколении консолей.
Ниже приводим игровые трейлеры, показанные на презентации (все они уже доступны на канале PlayStation в YouTube)