Sony (наконец-то!) показала дизайн PlayStation 5 и эксклюзивы для новой консоли

Поздно вечером 11 июня Sony провела долгожданную презентацию PlayStation 5, в рамках которой показала финальный дизайн следующего поколения консоли и стартовую линейку игр для нее.

Итак, новая PlayStation 5 выглядит стильно и футуристически. Она совершенно непохожая ни на одну из предшественниц, ни на девкит, ни на то, что рисовали художники на основании утечек и чертежей. По аналогии с недавно представленным геймпадом DualSense консоль используется двухцветную схему с основным белым цветом. Вероятно, в будущем будут доступны и другие варианты оформления, но пока подробностей об этом нет.

Кроме обычной PS5, будет еще и версия PS5 Digital Edition без дисковода.

Вместе с PlayStation 5 дебютировала линейка аксессуаров для консоли, куда, кроме уже хорошо знакомого нам геймпада DualSense, входят также новые наушники, пульт, двойная камера и зарядная станция. Все устройства выполнены в едином стиле, с преобладанием белого цвета.

От новой Xbox Series X, о которой нам уже известно очень многое, PlayStation 5 внешне отличается чуть более, чем полностью, хотя некое сходство с Xbox 360 по формам определенно есть.

why does the new ps5 look like the 360 pic.twitter.com/XIMFSyuNw0 — z (@urbeing2loud) June 11, 2020

Вероятно, многим такой дизайн понравится, а многие сочтут его нелепым — собственно, в соцсетях уже вовсю шутят над дизайном PlayStation 5, сравнивая новую консоль с роутерами, крейсерами, автомобилями и прочими вещами, а также вовсю упражняются в фотожабах, разными способами обыгрывая «воротнички». Вот несколько смешных шуток на тему дизайна новой PS5:

Unlucky lads; got the ps5 already 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/neEVEgks7S — Martin Davis 👽 (@GGhandi_) June 11, 2020

damn say what u will but the ps5 real slick in person doe pic.twitter.com/YrygzmclPu — alex @ RAT RANCH (@glacear_) June 11, 2020

New PS5 looking crazy tf pic.twitter.com/yfsRXOTMs9 — 𝕏𝕖𝕟𝕠🖤 (@xenokizu) June 11, 2020

i fixed it pic.twitter.com/ywQgKyXwPl — Petrana 冰冰 Radulovic (@Pet_rana) June 11, 2020

Цена и точная дата выхода консоли по-прежнему неизвестна. Ранее говорилось, что полноценная презентация PS5 с публикацией всех характеристик ожидается ближе к концу лета.

Переходя к играм, на презентации показали немало игр, среди которых есть как полноценные эксклюзивы, так и мультиплатформенные проекты. Благодаря более ранним утечкам мы уже знаем, что в релизы первой волны войдут 38 игр. Список уже подтвержденных игр выглядит следующим образом:

Spider-Man: Miles Morales (эксклюзив PS5)

Gran Turismo 7

Ratchet & Clank: Rift Apart

Project Athia

Stray

Returnal

Sackboy: A Big Adventure (эксклюзив PS5)

Kena: Bridge of Spirits (временный эксклюзив PS5)

Oddworld: Soulstorm (временный эксклюзив Sony)

GhostWire Tokyo

Godfall (временный эксклюзив Sony)

Destruction AllStars (эксклюзив PS5)

Solar Ash (временный эксклюзив Sony)

Goodbye Volcano High (временный эксклюзив Sony)

Hitman III

Astro Bot

Little Devil Inside (временный эксклюзив Sony)

NBA 2K21

Bugsnax

Deathloop

Resident Evil: Village

Pragmata

Horizon: Forbidden West (эксклюзив PS5)

Grand Theft Auto 5 Enhanced

Большинство из этих игр будет доступно и на текущем поколении консолей.

Ниже приводим игровые трейлеры, показанные на презентации (все они уже доступны на канале PlayStation в YouTube)