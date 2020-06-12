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Sony (наконец-то!) показала дизайн PlayStation 5 и эксклюзивы для новой консоли

Sony (наконец-то!) показала дизайн PlayStation 5 и эксклюзивы для новой консоли

Sony (наконец-то!) показала дизайн PlayStation 5 и эксклюзивы для новой консоли


Поздно вечером 11 июня Sony провела долгожданную презентацию PlayStation 5, в рамках которой показала финальный дизайн следующего поколения консоли и стартовую линейку игр для нее.

 

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Итак, новая PlayStation 5 выглядит стильно и футуристически. Она совершенно непохожая ни на одну из предшественниц, ни на девкит, ни на то, что рисовали художники на основании утечек и чертежей. По аналогии с недавно представленным геймпадом DualSense консоль используется двухцветную схему с основным белым цветом. Вероятно, в будущем будут доступны и другие варианты оформления, но пока подробностей об этом нет.

Кроме обычной PS5, будет еще и версия PS5 Digital Edition без дисковода.

Вместе с PlayStation 5 дебютировала линейка аксессуаров для консоли, куда, кроме уже хорошо знакомого нам геймпада DualSense, входят также новые наушники, пульт, двойная камера и зарядная станция. Все устройства выполнены в едином стиле, с преобладанием белого цвета.

От новой Xbox Series X, о которой нам уже известно очень многое, PlayStation 5 внешне отличается чуть более, чем полностью, хотя некое сходство с Xbox 360 по формам определенно есть.

Вероятно, многим такой дизайн понравится, а многие сочтут его нелепым — собственно, в соцсетях уже вовсю шутят над дизайном PlayStation 5, сравнивая новую консоль с роутерами, крейсерами, автомобилями и прочими вещами, а также вовсю упражняются в фотожабах, разными способами обыгрывая «воротнички». Вот несколько смешных шуток на тему дизайна новой PS5:

Цена и точная дата выхода консоли по-прежнему неизвестна. Ранее говорилось, что полноценная презентация PS5 с публикацией всех характеристик ожидается ближе к концу лета.

Переходя к играм, на презентации показали немало игр, среди которых есть как полноценные эксклюзивы, так и мультиплатформенные проекты. Благодаря более ранним утечкам мы уже знаем, что в релизы первой волны войдут 38 игр. Список уже подтвержденных игр выглядит следующим образом:

  • Spider-Man: Miles Morales (эксклюзив PS5)
  • Gran Turismo 7
  • Ratchet & Clank: Rift Apart
  • Project Athia
  • Stray
  • Returnal
  • Sackboy: A Big Adventure (эксклюзив PS5)
  • Kena: Bridge of Spirits (временный эксклюзив PS5)
  • Oddworld: Soulstorm (временный эксклюзив Sony)
  • GhostWire Tokyo
  • Godfall (временный эксклюзив Sony)
  • Destruction AllStars (эксклюзив PS5)
  • Solar Ash (временный эксклюзив Sony)
  • Goodbye Volcano High (временный эксклюзив Sony)
  • Hitman III
  • Astro Bot
  • Little Devil Inside (временный эксклюзив Sony)
  • NBA 2K21
  • Bugsnax
  • Deathloop
  • Resident Evil: Village
  • Pragmata
  • Horizon: Forbidden West (эксклюзив PS5)
  • Grand Theft Auto 5 Enhanced

Большинство из этих игр будет доступно и на текущем поколении консолей.

Ниже приводим игровые трейлеры, показанные на презентации (все они уже доступны на канале PlayStation в YouTube)

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