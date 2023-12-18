Новости Наука и космос 18.12.2023 в 15:15 comment views icon

По мнению ученых, машинный интеллект теперь способен воспроизводиться без участия человека

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Юрій Орос

Автор новин

По мнению ученых, машинный интеллект теперь способен воспроизводиться без участия человека

Модели искусственного интеллекта теперь могут создавать меньшие ИИ-системы без помощи человека, согласно исследованию группы ученых, заявивших, что этот проект является первым в своем роде.

По существу, большие модели искусственного интеллекта, такие как ChatGPT, могут создавать более мелкие, более специфические программы искусственного интеллекта. Это продемонстрировало сотрудничество между фирмой Aizip и учеными из Массачусетского технологического института и Калифорнийского университета. Эти специализированные модели могут потенциально самостоятельно создавать инструменты для усовершенствования слуховых аппаратов, контроля нефтепроводов и отслеживания видов, находящихся под угрозой исчезновения.передает Fox News.

Сейчас мы используем большие модели для построения меньших моделей, как старший брат помогает меньшему совершенствоваться. Это первый шаг к более масштабной работе по саморазвитию искусственного интеллекта. Это первый шаг по пути к тому, чтобы показать, что ШИ-модели могут создавать ШИ-модели.

«Удивительно то, что вы можете использовать самую большую модель для автоматического проектирования меньших», — Юбэй Чен, профессор Калифорнийского университета и соучредитель Aizip. «Поэтому в будущем мы верим, что они, большие и малые, будут сотрудничать вместе, а затем построят полноценную интеллектуальную экосистему».

Модели, которые могут быть созданы на основе ИИ, включают в себя модели, способные идентифицировать человеческие голоса среди окружающего шума, мониторить данные трубопроводов для проактивного предотвращения проблем целостности и анализировать данные спутниковых и наземных датчиков для отслеживания диких животных.

Наша технология является прорывом в том смысле, что мы в первый раз разработали полностью автоматизированный процесс, он может разрабатывать модель ИИ без вмешательства человека. В этом месяце мы продемонстрировали первую проверку концепции, которая заключается в том, что один тип модели может быть автоматически разработан по всему пути от генерации данных до развертывания и тестирования модели без вмешательства человека.

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По мнению ученых, машинный интеллект теперь способен воспроизводиться без участия человека
Aizip создала системы искусственного интеллекта, которые можно выполнять с помощью микросхемы, столь маленькой, что она может поместиться на четвертаке.

Одно из устройств, продемонстрированных Сунь и Чен, — трекер человеческой активности, использующий ИИ для сбора и анализа данных о движении, — был размещен в микросхеме размером меньше монеты. Этот датчик является примером миниатюрной оснастки для машинного обучения, небольших систем ИИ, которые можно использовать в компактных устройствах или пространствах. Согласно исследованию, бытовая техника, такая как кофеварки, духовки, посудомоечные машины, телевизоры и многое другое должны быть оснащены элементами с искусственным интеллектом в будущем.

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