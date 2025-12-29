Konami запустит "конвейер Silent Hill" с выпуском по игре каждый год

Konami хочет превратить Silent Hill в серию с регулярными релизами, чтобы каждый год выходила примерно одна игра.

После длительной паузы серия вернулась с двумя громкими релизами. В октябре 2024 года вышел римейк Silent Hill 2, а в сентябре 2025-го — Silent Hill f. История о школьнице Хинако в Японии в 1960-х стала первой новой игрой за 13 лет, так как до этого последней оригинальной частью была Downpour (2012 год). После этого выходили либо ремейки, либо спин-офы. По словам продюсера франшизы Мотоя Окамото в интервью Famitsu, где японских разработчиков спрашивали о планах на 2026 год, последние релизы должны были вернуть серию «на правильный путь». И теперь Konami хочет двигаться дальше без многолетних перерывов.

«Учитывая анонсированные и неанонсированные проекты, мы стремимся выпускать примерно одну игру в год», — сказал Окамото.

Он также уточнил, что это скорее ориентир, а не жесткое обещание. То есть если между релизами появится пауза, это будет означать, что план не удалось реализовать в полном объеме. Хотя общий вектор студии все равно стал понятен.

Konami уже имеет несколько проектов в работе. Следующей игрой серии должна стать Silent Hill Townfall, релиз которой ожидают в 2026 году. Отдельно компания готовит римейк первой части, над которым работает Bloober Team — его ориентировочно ждут в 2027 году. Также команда заявляет, что хочет добавлять что-то новое в каждый релиз, а не просто повторять узнаваемую формулу.

Для серии это резкая смена темпа. После 2012 года известная франшиза Komani фактически исчезла из крупных релизов, и долгое время единственным напоминанием о ней оставался короткий проект Playable Teaser. Теперь же Konami за несколько лет выпустила Ascension, ремейк второй части и Silent Hill f и, похоже, не планирует останавливаться.

При этом реакция фанатов на идею ежегодных релизов смешанная. Часть игроков радуется полноценному возвращению серии, особенно учитывая успех римейка второй части и Silent Hill f. Другие же опасаются, что франшизу «убьет» жадность и слишком быстрый темп разработки.

Источник: The Gamer / Tech4Gamers