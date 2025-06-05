Геймплей Silent Hill f показал дух Японии 60-х и жутких существ — релиз 25 сентября, предзаказ открыт

Konami представила первый геймплей Silent Hill f — нового спин-оффа серии — с ужасающей Японией 60-х годов. И уже открыла предзаказ и раскрыла системные требования.

Геймплей происходит в 1960-х в вымышленном японском городке, который медленно превращается в кошмар. Хинако исследует туманные улицы, разгадывает психологические головоломки, связанные с темами страха и внутренней борьбы. А также принимает сложные решения, которые влияют на финал. В тексте сопровождения прямо спрашивают: «Выберет ли она элегантность и красоту? Или ее путь приведет ее к безумию и ужасу?».

В трейлере мы снова видим школьницу Симидзу Хинако, которая блуждает по туманному японскому городку 60-х годов. Но вместо того, чтобы добраться домой после уроков — ей приходится выживать, уклоняясь от мутантов, блокируя удары и жестко контратакуя трубой. Silent Hill f будет больше сосредоточена на ближнем бою и экшне по сравнению с прошлогодним Silent Hill 2.

Кульминация трейлер — трансформация подруги Хинако в нечто совершенно потустороннее и ужасное. И, похоже, в центре сюжета будет конфликт между ними, потому что время от времени звучала фраза «Предательница».

Еще один акцент сделали на головоломках. Они построены вокруг психологического напряжения и элементов японской культуры. Например, в трейлере показаны ее изувеченных знакомых, которых превратили в чучела, и оставили на мокром поле — каждое из них поддерживается скрученным деревом, привязанным веревками.

Предварительные заказы Silent Hill f

Стандартное издание (Физическое/Цифровое)

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Полная игра;

Доступна для раннего приобретения/предзаказа.

Только в предзаказе:

Белая школьная форма «Морячка»;

Оманори: Пион;

Пакет предметов (сморщенный абура-аге, Божественная вода, Аптечка).

Делюкс-издание (Цифровое)

Полная игра;

48-часовой ранний доступ (только для предзаказа);

Цифровой артбук;

Цифровой саундтрек;

Костюм «Розовый кролик»;

Только в предзаказе:

Белая школьная форма «Морячка»;

Оманори: Пион;

Пакет предметов (сморщенный абура-аге, Божественная вода, Аптечка).

Системные требования Silent Hill f на ПК

Минимальные:

Операционная система: Windows 11 x64

Windows 11 x64 Процессор: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600 Оперативная память: 16 ГБ ОП

16 ГБ ОП Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti / AMD Radeon RX 5700

NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti / AMD Radeon RX 5700 DirectX: версия 12

версия 12 Место на диске: 50 GB свободного места

50 GB свободного места Звуковая карта: Совместимое аудиоустройство Windows

Совместимое аудиоустройство Windows Дополнительные примечания: Игра на минимальных требованиях позволяет играть в 720p с 30 FPS на Performance Settings. Рекомендовано SSD.

Рекомендованные:

Операционная система: Windows 11 x64

Windows 11 x64 Процессор: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 5 5500

Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 5 5500 Оперативная память: 16 ГБ ОП

16 ГБ ОП Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 / AMD Radeon RX 6800XT

NVIDIA GeForce RTX 2080 / AMD Radeon RX 6800XT DirectX: версия 12

версия 12 Место на диске: 50 GB свободного места

50 GB свободного места Звуковая карта: Совместимое аудиоустройство Windows

Совместимое аудиоустройство Windows Дополнительные примечания: Игра на рекомендованных требованиях позволяет 60 FPS в Performance Settings или 30 FPS в Quality Settings на FullHD (или 4K с DLSS или аналогичной технологией). SSD обязателен.

Silent Hill f выйдет 25 сентября на PS5, Xbox Series X/S и ПК. У Steam игра стоит ₴1 475 за обычное издание и Digital Deluxe — ₴1 665. В PlayStation Store цена выше — ₴2199 и ₴2399 соответственно.

Источник: PlayStation.Blog