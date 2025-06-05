Геймплей Silent Hill f показал дух Японии 60-х и жутких существ — релиз 25 сентября, предзаказ открыт

Konami представила первый геймплей Silent Hill f — нового спин-оффа серии — с ужасающей Японией 60-х годов. И уже открыла предзаказ и раскрыла системные требования.
Геймплей происходит в 1960-х в вымышленном японском городке, который медленно превращается в кошмар. Хинако исследует туманные улицы, разгадывает психологические головоломки, связанные с темами страха и внутренней борьбы. А также принимает сложные решения, которые влияют на финал. В тексте сопровождения прямо спрашивают: «Выберет ли она элегантность и красоту? Или ее путь приведет ее к безумию и ужасу?».
В трейлере мы снова видим школьницу Симидзу Хинако, которая блуждает по туманному японскому городку 60-х годов. Но вместо того, чтобы добраться домой после уроков — ей приходится выживать, уклоняясь от мутантов, блокируя удары и жестко контратакуя трубой. Silent Hill f будет больше сосредоточена на ближнем бою и экшне по сравнению с прошлогодним Silent Hill 2.
Кульминация трейлер — трансформация подруги Хинако в нечто совершенно потустороннее и ужасное. И, похоже, в центре сюжета будет конфликт между ними, потому что время от времени звучала фраза «Предательница».
Еще один акцент сделали на головоломках. Они построены вокруг психологического напряжения и элементов японской культуры. Например, в трейлере показаны ее изувеченных знакомых, которых превратили в чучела, и оставили на мокром поле — каждое из них поддерживается скрученным деревом, привязанным веревками.
Предварительные заказы Silent Hill f
Стандартное издание (Физическое/Цифровое)
- Полная игра;
- Доступна для раннего приобретения/предзаказа.
Только в предзаказе:
- Белая школьная форма «Морячка»;
- Оманори: Пион;
- Пакет предметов (сморщенный абура-аге, Божественная вода, Аптечка).
Делюкс-издание (Цифровое)
- Полная игра;
- 48-часовой ранний доступ (только для предзаказа);
- Цифровой артбук;
- Цифровой саундтрек;
- Костюм «Розовый кролик»;
Только в предзаказе:
- Белая школьная форма «Морячка»;
- Оманори: Пион;
- Пакет предметов (сморщенный абура-аге, Божественная вода, Аптечка).
Системные требования Silent Hill f на ПК
Минимальные:
- Операционная система: Windows 11 x64
- Процессор: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600
- Оперативная память: 16 ГБ ОП
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti / AMD Radeon RX 5700
- DirectX: версия 12
- Место на диске: 50 GB свободного места
- Звуковая карта: Совместимое аудиоустройство Windows
- Дополнительные примечания: Игра на минимальных требованиях позволяет играть в 720p с 30 FPS на Performance Settings. Рекомендовано SSD.
Рекомендованные:
- Операционная система: Windows 11 x64
- Процессор: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 5 5500
- Оперативная память: 16 ГБ ОП
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 / AMD Radeon RX 6800XT
- DirectX: версия 12
- Место на диске: 50 GB свободного места
- Звуковая карта: Совместимое аудиоустройство Windows
- Дополнительные примечания: Игра на рекомендованных требованиях позволяет 60 FPS в Performance Settings или 30 FPS в Quality Settings на FullHD (или 4K с DLSS или аналогичной технологией). SSD обязателен.
Silent Hill f выйдет 25 сентября на PS5, Xbox Series X/S и ПК. У Steam игра стоит ₴1 475 за обычное издание и Digital Deluxe — ₴1 665. В PlayStation Store цена выше — ₴2199 и ₴2399 соответственно.
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Источник: PlayStation.Blog
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