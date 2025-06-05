Новости Игры 05.06.2025 в 12:02 comment views icon

Геймплей Silent Hill f показал дух Японии 60-х и жутких существ — релиз 25 сентября, предзаказ открыт

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Геймплей Silent Hill f показал дух Японии 60-х и жутких существ — релиз 25 сентября, предзаказ открыт

Konami представила первый геймплей Silent Hill f — нового спин-оффа серии — с ужасающей Японией 60-х годов. И уже открыла предзаказ и раскрыла системные требования.

Геймплей происходит в 1960-х в вымышленном японском городке, который медленно превращается в кошмар. Хинако исследует туманные улицы, разгадывает психологические головоломки, связанные с темами страха и внутренней борьбы. А также принимает сложные решения, которые влияют на финал. В тексте сопровождения прямо спрашивают: «Выберет ли она элегантность и красоту? Или ее путь приведет ее к безумию и ужасу?».

В трейлере мы снова видим школьницу Симидзу Хинако, которая блуждает по туманному японскому городку 60-х годов. Но вместо того, чтобы добраться домой после уроков — ей приходится выживать, уклоняясь от мутантов, блокируя удары и жестко контратакуя трубой. Silent Hill f будет больше сосредоточена на ближнем бою и экшне по сравнению с прошлогодним Silent Hill 2.

Геймплей Silent Hill f показав дух Японії 60-х і моторошних істот — реліз 25 вересня, передзамовлення відкрито
Silent Hill f / Konami

Кульминация трейлер — трансформация подруги Хинако в нечто совершенно потустороннее и ужасное. И, похоже, в центре сюжета будет конфликт между ними, потому что время от времени звучала фраза «Предательница».

Еще один акцент сделали на головоломках. Они построены вокруг психологического напряжения и элементов японской культуры. Например, в трейлере показаны ее изувеченных знакомых, которых превратили в чучела, и оставили на мокром поле — каждое из них поддерживается скрученным деревом, привязанным веревками.

Предварительные заказы Silent Hill f

Стандартное издание (Физическое/Цифровое)

  • Полная игра;
  • Доступна для раннего приобретения/предзаказа.

Только в предзаказе:

  • Белая школьная форма «Морячка»;
  • Оманори: Пион;
  • Пакет предметов (сморщенный абура-аге, Божественная вода, Аптечка).
Геймплей Silent Hill f показав дух Японії 60-х і моторошних істот — реліз 25 вересня, передзамовлення відкрито
Silent Hill f / Konami

Делюкс-издание (Цифровое)

  • Полная игра;
  • 48-часовой ранний доступ (только для предзаказа);
  • Цифровой артбук;
  • Цифровой саундтрек;
  • Костюм «Розовый кролик»;

Только в предзаказе:

  • Белая школьная форма «Морячка»;
  • Оманори: Пион;
  • Пакет предметов (сморщенный абура-аге, Божественная вода, Аптечка).
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Системные требования Silent Hill f на ПК

Минимальные:

  • Операционная система: Windows 11 x64
  • Процессор: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600
  • Оперативная память: 16 ГБ ОП
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti / AMD Radeon RX 5700
  • DirectX: версия 12
  • Место на диске: 50 GB свободного места
  • Звуковая карта: Совместимое аудиоустройство Windows
  • Дополнительные примечания: Игра на минимальных требованиях позволяет играть в 720p с 30 FPS на Performance Settings. Рекомендовано SSD.

Рекомендованные:

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  • Операционная система: Windows 11 x64
  • Процессор: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 5 5500
  • Оперативная память: 16 ГБ ОП
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 / AMD Radeon RX 6800XT
  • DirectX: версия 12
  • Место на диске: 50 GB свободного места
  • Звуковая карта: Совместимое аудиоустройство Windows
  • Дополнительные примечания: Игра на рекомендованных требованиях позволяет 60 FPS в Performance Settings или 30 FPS в Quality Settings на FullHD (или 4K с DLSS или аналогичной технологией). SSD обязателен.

Silent Hill f выйдет 25 сентября на PS5, Xbox Series X/S и ПК. У Steam игра стоит ₴1 475 за обычное издание и Digital Deluxe — ₴1 665. В PlayStation Store цена выше — ₴2199 и ₴2399 соответственно.

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Источник: PlayStation.Blog

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