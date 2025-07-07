В сеть слили пролог Silent Hill F — 3 минуты с Хинако в туманном городе и атмосферная музыка

Фанаты слили трехминутное видео с начальной сценой Silent Hill F с презентации Konami.

На Anime Expo 2025 в Лос-Анджелесе создатели показали кат-сцену, открывающую игру. Несмотря на прямой запрет не записывать — по крайней мере один человек проигнорировал это правило и достал камеру. Благодаря этому в сети мы увидели вступительную сцену.

Вместе с тем на самой панели было немного геймплея — показали лишь короткий 30-секундный эпизод, где главная героиня Хинако идет по тропе, доходит до святилища, получает подсказку о молитве и направляется дальше. Все остальное — разговоры: режиссер, сценарист и композитор обсуждали игру и ее разработку.

Отметим, что Silent Hill F — это спин-офф франшизы, действие которого происходит в Японии 1960-х. Главная героиня — старшеклассница Хинако Симидзу, которая находится в родном городе, что постепенно поглощает туман, а реальность искажается. Игра ориентирована больше на экшн, чем предыдущие части серии, хотя сильный акцент на психологическом триллере и японской мистике остается. Скорее всего, в центре сюжета будет ужасная тайна Хинако.

Игру разрабатывает NeoBards Entertainment, а в основе сценария — работа Ryukishi07, автора Higurashi и Umineko. За атмосферу отвечает композитор Акира Ямаока. Панель на Anime Expo также сопровождалась инсталляцией со статуей монстра в полный рост и стендом Konami с артами и локациями.

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Релиз Silent Hill F запланирован на 25 сентября 2025 года для PS5, Xbox Series X|S и ПК. В Steam игра выйдет без Denuvo. Для тех, кто приобретет Deluxe Edition, откроется двухдневный ранний доступ.

Источник: Insider Gaming