Все анонсы State of Play 2026: новая Silent Hill, римейк God of War и другие трейлеры

В ночь на 13 февраля Sony провела февральскую презентацию State of Play 2026, которая принесла кучу громких новинок для PlayStation 5. Тут спин-офф God of War, ремейк классической трилогии, следующая глава Silent Hill и совершенно новая Castlevania.





Кроме того, показали свежие трейлеры и геймплей тех проектов, которые уже почти готовы к релизу. Было немало сюрпризов для фанов, поэтому мы собрали полный список всего с этой презентации, чтобы ничего не потерялось.

Римейк God of War + спин-офф Sons of Sparta

Santa Monica Studio порадовала двумя громкими новинками из серии God of War. Сперва они подтвердили выход God of War Trilogy Remake для PS5 — обновленных трех классических игр, действие которых происходит в Греции. А затем показали долгожданный приквел God of War: Sons of Sparta, уже вышедший на PS5. В нем рассказывается о юности Кратоса, еще до того, как он стал отцом, богом и командиром спартанцев.





Silent Hill: Townfall

Konami удивила фанов новым взглядом на Silent Hill: Townfall. Игру от первого лица разрабатывает Anna Purna Interactive с акцентом на ужасы, напряжение и нарративные головоломки. События разворачиваются в Шотландии 1996-го с главным героем Саймоном Орделлом, который использует старый телевизор CRTV, чтобы видеть монстров в тумане.

Релиз запланирован на 2026 год на PS5 и ПК (Steam и Epic Games Store).

Resident Evil Requiem

Четвертый трейлер незадолго до релиза показывает Леона Кеннеди с его возможной инфекцией? с которой он борется. В ролике также появляются Грейс Эшкрофт и другие персонажи. Однако именно сюжетная линия Леона стала центральной, потому что ему снова везет оказаться в эпицентре «ада», что перекликается с классическими событиями серии.

Игра выходит 27 февраля 2026 года на PS5, Xbox Series, Switch 2 и ПК.

Kena: Scars of Kosmora

На презентации State of Play представили продолжение Kena: Bridge of Spirits. Это новая история Bridge of Spirits, где Кена стала опытной проводницей духов. Ей предстоит освоить древнюю форму Spirit Guiding через алхимию и силу стихий. В новом приключении главная героиня сможет взаимодействовать с миром духов, помогая как живым, так и мертвым.

Игра должна выйти на PS5 и ПК в 2026 году.





Control Resonant

Наконец-то на презентации показали первый геймплей сиквела Control Resonant от Remedy. Главный герой Дилан Фейден после лет заключения оказывается в хаотичном Манхэттене, где гравитация и реальность рушатся под давлением космической угрозы. Игроки смогут исследовать большие зоны города, использовать сверхъестественные способности и его переменное оружие Aberrant, трансформирующееся в различные формы.

Игра выходит в 2026 году на PS5, Xbox Series XS и ПК (Steam / Epic Games Store).

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2

Konami официально представила сборник Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, в который войдут части Guns of the Patriots, Peace Walker, классическая Ghost Babel и цифровой саундтрек. Это долгожданный шаг, ведь MGS4 оставался эксклюзивом PS3 с 2008 года. Теперь фанаты наконец-то смогут сыграть в историю Старого Снейка на современных платформах.





Релиз запланирован на 27 августа 2026 года для PS5, Xbox Series XS, ПК (Steam), Nintendo Switch и Switch 2.

Castlevania: Belmont’s Curse

Студия Konami продолжает радовать игроков — разработчики объявили новую игру, созданную Evil Empire и Motion Twin. События происходят в Париже 1499 года, где на город нападают монстры, а наследник рода Бельмонтов отправляется в бой против темных сил. Игра сохранит дух классики, но добавит новые элементы вроде меча и обновленный стиль графики.





Выход состоится в 2026 году для PS5, Xbox Series XS, Nintendo Switch и ПК.

Marathon

Bungie после скандалов анонсировала открытый бета-тест Marathon, который пройдет с 26 февраля по 2 марта перед релизом игры 5 марта 2026 года. В мультиплеерном шутере игроки выполняют контракты для различных фракций в мире, который разрушается под действием космической угрозы. Bungie позиционирует Marathon как новый крупный проект после Destiny.





Project Windless

Krafton анонсировала новую игру по мотивам корейских романов The Bird That Drinks Tears. Это одиночная action RPG с открытым миром, где игроки управляют антропоморфным воином-курицей, который прорезает толпы врагов в стиле Dynasty Warriors. По сюжету герой должен противостоять армиям чудовищ, заключать союзы и вести битвы на масштабных полях боя. В конце концов он должен встретиться в бою против главной антагонисткой — змееподобной женщиной, ведущей армию «бездушных».





Дата выхода пока не объявлена, но игра разрабатывается для PlayStation 5.

Beast of Reincarnation

Авторы Pokémon показали трейлер новой action RPG в открытом мире, действие которой происходит в постапокалиптической Японии. Эмма вместе со своим псом Ку сражаются против чудовищ: девушка использует меч в реальном времени, а ее верный друг выполняет команды в стиле пошаговых боев.





Игра выходит на PS5, Xbox Series XS и ПК и станет первой крупной новой IP студии Game Freak после Pokémon.





Crimson Moon

Crimson Moon — новая готическая action-adventure RPG от студии ProbablyMonsters. Игроки воплощают нефилима — получеловека и полуангела, который борется за город Гилденарх против демонов, вампиров, нежити и «мертвых богов». Проект сочетает жестокие бои в стиле Souls, кооператив на двоих и возможность временных ангельских трансформаций. Между забегами можно возвращаться на базу для улучшений и взаимодействия с NPC.

Релиз запланирован на осень 2026 года для PS5, Xbox Series XS и ПК (Steam / Epic Games Store).





Star Wars: Galactic Racer

Это новые гонки от Fuse Games во вселенной «Звездных войн», созданные ветеранами Burnout и Need for Speed. В трейлере показали главного героя Шейда, который участвует в опасных гонках на кислотной планете, а также сюжетные сцены с угрозами от инопланетных персонажей.

Релиз ожидается в 2026 году на PC, PS5 и Xbox Series XS, но точная дата пока не объявлена.

007: First Light

Новый трейлер 007: First Light сочетает сюжетные сцены с динамичными эпизодами стелса и перестрелок. В нем показано молодого Джеймса Бонда (26 лет, в исполнении Патрика Гиббонса), который только начинает карьеру в MI6. Она станет первой крупной видеоигровой адаптацией Бонда после 007 Legends (2012).

Игра выходит 27 мая 2026 года на PS5, Xbox Series XS, Nintendo Switch и ПК.

PRAGMATA

Capcom больше показала локацию лунной станции, где пытаются выжить главные герои. В ролике появились новые враги и сцены из Хью и Дианой, которые убегают от вражеского ИИ.

Релиз игры состоится 24 апреля 2026 года на PS5, Xbox Series XS, Switch 2 и ПК.

Остальные трейлеры и анонсы с презентации State of Play 2026

На этом завершается презентации State of Play 2026. Ближайший год обещает стать насыщенным по интересным релизам. Если вам не хватает новых проектов, недавно Xbox показала обновленную Fable, Forza Horizon 6 и Forza Horizon 6 и другие игры на своей Developer Direct 2026.