Все анонсы State of Play 2026: новая Silent Hill, римейк God of War и другие трейлеры

В ночь на 13 февраля Sony провела февральскую презентацию State of Play 2026, которая принесла кучу громких новинок для PlayStation 5. Тут спин-офф God of War, ремейк классической трилогии, следующая глава Silent Hill и совершенно новая Castlevania.
Кроме того, показали свежие трейлеры и геймплей тех проектов, которые уже почти готовы к релизу. Было немало сюрпризов для фанов, поэтому мы собрали полный список всего с этой презентации, чтобы ничего не потерялось.
Римейк God of War + спин-офф Sons of Sparta
Santa Monica Studio порадовала двумя громкими новинками из серии God of War. Сперва они подтвердили выход God of War Trilogy Remake для PS5 — обновленных трех классических игр, действие которых происходит в Греции. А затем показали долгожданный приквел God of War: Sons of Sparta, уже вышедший на PS5. В нем рассказывается о юности Кратоса, еще до того, как он стал отцом, богом и командиром спартанцев.
Silent Hill: Townfall
Konami удивила фанов новым взглядом на Silent Hill: Townfall. Игру от первого лица разрабатывает Anna Purna Interactive с акцентом на ужасы, напряжение и нарративные головоломки. События разворачиваются в Шотландии 1996-го с главным героем Саймоном Орделлом, который использует старый телевизор CRTV, чтобы видеть монстров в тумане.
Релиз запланирован на 2026 год на PS5 и ПК (Steam и Epic Games Store).
Resident Evil Requiem
Четвертый трейлер незадолго до релиза показывает Леона Кеннеди с его возможной инфекцией? с которой он борется. В ролике также появляются Грейс Эшкрофт и другие персонажи. Однако именно сюжетная линия Леона стала центральной, потому что ему снова везет оказаться в эпицентре «ада», что перекликается с классическими событиями серии.
Игра выходит 27 февраля 2026 года на PS5, Xbox Series, Switch 2 и ПК.
Kena: Scars of Kosmora
На презентации State of Play представили продолжение Kena: Bridge of Spirits. Это новая история Bridge of Spirits, где Кена стала опытной проводницей духов. Ей предстоит освоить древнюю форму Spirit Guiding через алхимию и силу стихий. В новом приключении главная героиня сможет взаимодействовать с миром духов, помогая как живым, так и мертвым.
Игра должна выйти на PS5 и ПК в 2026 году.
Control Resonant
Наконец-то на презентации показали первый геймплей сиквела Control Resonant от Remedy. Главный герой Дилан Фейден после лет заключения оказывается в хаотичном Манхэттене, где гравитация и реальность рушатся под давлением космической угрозы. Игроки смогут исследовать большие зоны города, использовать сверхъестественные способности и его переменное оружие Aberrant, трансформирующееся в различные формы.
Игра выходит в 2026 году на PS5, Xbox Series XS и ПК (Steam / Epic Games Store).
Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2
Konami официально представила сборник Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, в который войдут части Guns of the Patriots, Peace Walker, классическая Ghost Babel и цифровой саундтрек. Это долгожданный шаг, ведь MGS4 оставался эксклюзивом PS3 с 2008 года. Теперь фанаты наконец-то смогут сыграть в историю Старого Снейка на современных платформах.
Релиз запланирован на 27 августа 2026 года для PS5, Xbox Series XS, ПК (Steam), Nintendo Switch и Switch 2.
Castlevania: Belmont’s Curse
Студия Konami продолжает радовать игроков — разработчики объявили новую игру, созданную Evil Empire и Motion Twin. События происходят в Париже 1499 года, где на город нападают монстры, а наследник рода Бельмонтов отправляется в бой против темных сил. Игра сохранит дух классики, но добавит новые элементы вроде меча и обновленный стиль графики.
Выход состоится в 2026 году для PS5, Xbox Series XS, Nintendo Switch и ПК.
Marathon
Bungie после скандалов анонсировала открытый бета-тест Marathon, который пройдет с 26 февраля по 2 марта перед релизом игры 5 марта 2026 года. В мультиплеерном шутере игроки выполняют контракты для различных фракций в мире, который разрушается под действием космической угрозы. Bungie позиционирует Marathon как новый крупный проект после Destiny.
Project Windless
Krafton анонсировала новую игру по мотивам корейских романов The Bird That Drinks Tears. Это одиночная action RPG с открытым миром, где игроки управляют антропоморфным воином-курицей, который прорезает толпы врагов в стиле Dynasty Warriors. По сюжету герой должен противостоять армиям чудовищ, заключать союзы и вести битвы на масштабных полях боя. В конце концов он должен встретиться в бою против главной антагонисткой — змееподобной женщиной, ведущей армию «бездушных».
Дата выхода пока не объявлена, но игра разрабатывается для PlayStation 5.
Beast of Reincarnation
Авторы Pokémon показали трейлер новой action RPG в открытом мире, действие которой происходит в постапокалиптической Японии. Эмма вместе со своим псом Ку сражаются против чудовищ: девушка использует меч в реальном времени, а ее верный друг выполняет команды в стиле пошаговых боев.
Игра выходит на PS5, Xbox Series XS и ПК и станет первой крупной новой IP студии Game Freak после Pokémon.
Crimson Moon
Crimson Moon — новая готическая action-adventure RPG от студии ProbablyMonsters. Игроки воплощают нефилима — получеловека и полуангела, который борется за город Гилденарх против демонов, вампиров, нежити и «мертвых богов». Проект сочетает жестокие бои в стиле Souls, кооператив на двоих и возможность временных ангельских трансформаций. Между забегами можно возвращаться на базу для улучшений и взаимодействия с NPC.
Релиз запланирован на осень 2026 года для PS5, Xbox Series XS и ПК (Steam / Epic Games Store).
Star Wars: Galactic Racer
Это новые гонки от Fuse Games во вселенной «Звездных войн», созданные ветеранами Burnout и Need for Speed. В трейлере показали главного героя Шейда, который участвует в опасных гонках на кислотной планете, а также сюжетные сцены с угрозами от инопланетных персонажей.
Релиз ожидается в 2026 году на PC, PS5 и Xbox Series XS, но точная дата пока не объявлена.
007: First Light
Новый трейлер 007: First Light сочетает сюжетные сцены с динамичными эпизодами стелса и перестрелок. В нем показано молодого Джеймса Бонда (26 лет, в исполнении Патрика Гиббонса), который только начинает карьеру в MI6. Она станет первой крупной видеоигровой адаптацией Бонда после 007 Legends (2012).
Игра выходит 27 мая 2026 года на PS5, Xbox Series XS, Nintendo Switch и ПК.
PRAGMATA
Capcom больше показала локацию лунной станции, где пытаются выжить главные герои. В ролике появились новые враги и сцены из Хью и Дианой, которые убегают от вражеского ИИ.
Релиз игры состоится 24 апреля 2026 года на PS5, Xbox Series XS, Switch 2 и ПК.
Остальные трейлеры и анонсы с презентации State of Play 2026
- Death Stranding 2: On the Beach — анонсирован релиз на ПК, который состоится 19 марта.
- Ghost of Yotei: Legends — кооперативное дополнение, где игроки объединяются в команды, чтобы победить шестерку Йотеев. Оно выйдет бесплатно 10 марта.
- DEAD OR ALIVE 6: Last Round — обновленная и окончательная версия файтинга со всеми персонажами, DLC-героями, новыми костюмами и Photo Mode. Игра выходит 25 июня 2026 года на PS5, Xbox Series и ПК, вместе с бесплатной версией Core Fighters.
- New DEAD OR ALIVE Project — Team Ninja подтвердила работу над новым проектом в серии Dead or Alive. Это будет следующая основная игра франшизы, которую представили как часть празднования 30-летия серии в 2026 году.
- Rayman: 30th Anniversary Edition — сборник выходит 13 февраля на PS5, Xbox Series XS, Switch и ПК. Она включает пять классических версий игры, QoL-функции и прототип отмененной SNES-версии. Физическое издание ожидается в июне.
- Neva: Prologue — это отдельное дополнение к Neva, которое выходит 19 февраля 2026 года на PS5, Xbox Series, PS4, Switch и ПК за $2.99. В нем Альба находит волчонка и вместе с ним преодолевает новых врагов. DLC добавляет три локации с уникальными механиками и боссов
- Yakoh Shinobi Ops — кооперативный стелс-экшен, где четверо шиноби должны работать вместе, чтобы выжить и избежать преследователей. Релиз запланирован на 2027 год для PS5 и ПК (Steam).
- 4:Loop — кооперативный roguelike от Bad Robot Games, где четверо игроков вместе голосуют, куда двигаться дальше, а каждая комната создается процедурно. Скоро стартует бета-тест.
- Legacy of Kain: Defiance Remastered — ремастер с обновленной графикой, аудио, новой камерой, фото-режимом и улучшенной картой Nosgoth. Игра выходит 3 марта 2026 года на всех основных платформах.
- Brigandine Abyss — новая стратегическая RPG с шестью сюжетными кампаниями и 24 фракциями на выбор в Mission Mode. Игрокам предстоит управлять ресурсами, монстрами и войсками. Проект запланирован на 2026 год на PS5, Xbox Series, Switch 2 и ПК.
- Rev. NOiR — новая JRPG от Konami для PS5 о парне с амнезией и особой девушке, которые отправляются в путешествие, чтобы остановить смертельное явление lightfall. Дату релиза пока не объявили.
- Big Walk — новое кооперативное приключение с командной работой и общением в открытом мире, где можно решать головоломки, исследовать и просто «тусить» с друзьями. Релиз ожидается в этом году на PS5 и ПК, игра будет доступна с первого дня в PS Plus Essential.
- Saros — в новом геймплейном трейлере студия Housemarque показала систему апгрейдов Armor Matrix, быстрые путешествия через World Dial, модификаторы сложности и эффекты затмения, меняющие биомы и врагов. Релиз игры состоится 30 апреля 2026 года на PS5.
- Marvel Tōkon: Fighting Souls — в новом трейлере разработчики представили команду The Unbreakable X-Men. Релиз состоится 6 августа 2026 года на PS5 и ПК, а предзаказы стартуют 19 февраля.
- Mina the Hollower (без трейлера) — готическая RPG в стиле Game Boy Color с современными улучшениями, где игроки управляют мышью Минной, сражающейся против монстров. Игра выходит весной 2026 года на Nintendo Switch, Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XS и ПК.
- Untitled John Wick Game — игра от студии Saber, которая имеет российский офис. Из-за позиции издания трейлер не прикрепляем.
На этом завершается презентации State of Play 2026. Ближайший год обещает стать насыщенным по интересным релизам. Если вам не хватает новых проектов, недавно Xbox показала обновленную Fable, Forza Horizon 6 и Forza Horizon 6 и другие игры на своей Developer Direct 2026.
