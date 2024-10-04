Новости Кино 04.10.2024 в 14:24 comment views icon

«Побег на уик-энд» — трейлер комедийного экшена Люка Бессона (в кино с 31 октября)

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Катерина Даньшина

Автор новостей

«Побег на уик-энд» — трейлер комедийного экшена Люка Бессона (в кино с 31 октября)

Легендарный французский режиссер возвращается в мир кино с комедийным экшеном «Побег на уик-энд».

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В центре сюжета — агент Американского управления по борьбе с наркотиками Джон, влюбленный в красавицу из Тайваня Джоуи. 15 лет назад пара вынужденно разошлась из-за связи девушки с азиатским миром преступности и коррупции, но встретилась снова во время опасной миссии Джона в Тайбэе.

Главную роль в фильме сыграл Люк Эванс («Леон», «Пятый элемент», «Хоббит»). Постановщиком ленты выступил Джордж Хуан (франшиза «Дети шпионов», «Мачете»), а оператором — давний коллега Бессона Тьерри Арбогаст.

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Ради будущего фильма Люка Бессона десятки раз перекрывались самые важные и сверхзрелищные места Тайбэя, а 10 лет назад в этом же городе режиссер снимал свой фильм «Люси» со Скарлетт Йоханссон в главной роли.

В украинских кинотеатрах «Побег на уик-энд» стартует 31 октября.

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