Вышел трейлер "Конец Оук-Стрит": дикий Sci-Fi с динозаврами в пригороде

Warner Bros. представила тизер-трейлер научно-фантастического фильма «Конец Оук-Стрит» — нового творения продюсера Дж. Дж. Абрамса и режиссера Дэвида Роберта Митчела, известного по хоррору «Оно следует».





События фильма «Конец Оук-Стрит» разворачиваются в тихом пригороде 1980-х годов и повествуют о семье, которая переживает сложный период: в основном это касается матери (Энн Хэтэуэй), которая начинает представлять, какой бы была ее жизнь, если бы она оставила мужа и детей, чтобы начать все сначала. Неожиданно весь их район — Оук-стрит во Флауэрвейле — таинственным образом переносится в доисторические времена после неизвестного сверхъестественного явления.

«Мама, что происходит?», — спрашивает персонаж Кристиана Конвери в начале трейлера, а Хэтэуэй, отвечает сыну: «Мне кажется… наш дом, наш район, вся наша улица переехала».

Пока отец семьи в исполнении Юэна Макгрегора вслух размышляет, как такое вообще возможно, мы видим, что жилая улица резко обрывается на краю скалы, которая заканчивается тропическим лесом — и динозаврами.





Фильм, ранее известный под рабочим названием «Улица Флауэрвейл», стал первой работой Митчела за последние почти десять лет. Его предыдущим проектом была драмедия «Под Сильвер Лейк» (2018) с участием Эндрю Гарфилда, который расследовал исчезновение соседа, а самая известная работа — фильм ужасов «Оно следует» (2014), который, возможно, получит продолжение. По крайней мере звезда ленты Майка Монро в прошлом месяце намекала на «хорошие новости».

Если учитывать реакции тестовых показов, которые приводит Джордан Руими из Word of Reel, то нас ожидает «типично спилберговское приключение»: опасность по шкале PG-13 Рейтинг PG-13 (Parents Strongly Cautioned) означает, что просмотр фильма не желателен детям до 13 лет из-за наличия умеренного насилия, сцен наготы, сексуального контекста или грубой брани. встречается с чудом в стиле «Инопланетянина» и уровнем острых ощущений «Парка Юрского периода».

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

«Конец Оук-Стрит» выйдет в кинотеатрах Украины 13 августа.