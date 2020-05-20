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«Почти готова». General Motors интригует новой автомобильной батареей, рассчитанной на миллион миль пробега

«Почти готова». General Motors интригует новой автомобильной батареей, рассчитанной на миллион миль пробега

«Почти готова». General Motors интригует новой автомобильной батареей, рассчитанной на миллион миль пробега


На отчете для инвесторов исполнительный вице-президент General Motors Даг Паркс заявил, что компания «почти готова» представить аккумулятор для электромобилей, рассчитанный на миллион миль (1,6 млн км) пробега, сообщает Reuters.

К сожалению, топ-менеджер GM не уточнил конкретные сроки выпуска аккумулятора-«миллионника», но отметил, что «несколько команд» в GM работают над такими инновационными решениями, как электроды с нулевым содержанием кобальта, твердотельные электролиты и сверхбыстрая зарядка.

Как отмечает источник, современные аккумуляторы электромобилей обычно требует замены после 150 тыс. — 300 тыс. км.

Одновременно вице-президент General Motors заявил, что компания также работает над аккумуляторами следующего поколения, которые должны превзойти представленный в марте аккумулятор Ultium. Но опять-таки никакой конкретики он не сообщил.

Что интересно, заявление General Motors прозвучало спустя несколько дней после того, как в сети появилась неофициальная информация о новой батарее на миллион миль разработки Tesla.

Reuters: У Tesla почти готов новый аккумулятор-«миллионник», который может перевернуть автомобильную и энергетическую отрасли

Источник: Reuters

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