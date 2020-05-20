«Почти готова». General Motors интригует новой автомобильной батареей, рассчитанной на миллион миль пробега
На отчете для инвесторов исполнительный вице-президент General Motors Даг Паркс заявил, что компания «почти готова» представить аккумулятор для электромобилей, рассчитанный на миллион миль (1,6 млн км) пробега, сообщает Reuters.
К сожалению, топ-менеджер GM не уточнил конкретные сроки выпуска аккумулятора-«миллионника», но отметил, что «несколько команд» в GM работают над такими инновационными решениями, как электроды с нулевым содержанием кобальта, твердотельные электролиты и сверхбыстрая зарядка.
Как отмечает источник, современные аккумуляторы электромобилей обычно требует замены после 150 тыс. — 300 тыс. км.
Одновременно вице-президент General Motors заявил, что компания также работает над аккумуляторами следующего поколения, которые должны превзойти представленный в марте аккумулятор Ultium. Но опять-таки никакой конкретики он не сообщил.
Что интересно, заявление General Motors прозвучало спустя несколько дней после того, как в сети появилась неофициальная информация о новой батарее на миллион миль разработки Tesla.
Reuters: У Tesla почти готов новый аккумулятор-«миллионник», который может перевернуть автомобильную и энергетическую отрасли
Источник: Reuters