Honda разработает два электромобиля на платформе General Motors с батареями Ultium, сборка и продажа новинок стартует в Северной Америке в 2024 году





Только вчера стало известно о том, что Toyota и BYD собираются совместно разрабатывать электромобили, как сегодня об аналогичном сотрудничестве заявили Honda и General Motors. Соглашение предусматривает совместную разработку и производство двух электромобилей Honda для рынка Северной Америки к 2024 году.

В основе обеих новинок будет лежать модульная «электромобильная» платформа General Motors с фирменными аккумуляторными батареями Ultium, которую модифицируют для соответствия «духу вождения», характерному для Honda. При этом дизайн электромобилей, включая экстерьер и интерьер, будет разработан эксклюзивно японскими специалистами. Новые электромобили Honda также получат поддержку фирменных сервисов GM OnStar, которые будут интегрированы в систему HondaLink.

При настройке производственного процесс будет использоваться экспертиза обеих брендов, однако сборка электромобилей будет происходить на заводах General Motors в Северной Америке. Начало продаж на рынках США и Канады запланировано на 2024 модельный год. В случае успешной реализации проекта сотрудничество может быть продолжено и расширено. Отметим, что General Motors и Honda и раньше сотрудничали в сфере электрификации автомобилей, включая совместную разработку батарей и работу над автономным электрическим шаттлом Cruise Origin.

Напомним, что General Motors инвестирует $3 млрд в завод по производству электромобилей и беспилотников в Детройте, первые экземпляры сойдут с конвейера уже в 2021 году.

Источник: Engadget, General Motors