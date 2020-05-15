Reuters: У Tesla почти готов новый аккумулятор-«миллионник», который может перевернуть автомобильную и энергетическую отрасли





Новостное агентство Reuters раздобыло эксклюзивные данные о загадочной технологии изготовления аккумуляторов Tesla, которая должна совершить настоящую революцию не только в автомобильной индустрии, но и энергетической отрасли. Согласно этим данным, в конце этого года — начале следующего Tesla представит давно ожидаемую более дешевую и долговечную батарею, которая изначально появится в китайских Model 3. Речь о той самой батарее, рассчитанной на миллион миль пробега.

Как сообщается, Tesla разрабатывает новую технологию производства батарей совместно с партнером — китайским производителем аккумуляторов Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL). При этом CATL в проекте отведена роль производственного партнера, тогда как разработкой непосредственно занимается команда батарейных гуру, которых завербовал глава Tesla Илон Маск. Здесь очень кстати будет вспомнить и о покупке видного разработчика технологий для батарей Maxwell Technologies.

По словам собеседников Reuters, в новых батареях Tesla используется комплекс инновационных решений, таких как химические составы с низким содержанием кобальта и без него, а также добавки, материалы и покрытия для снижения внутреннего сопротивления, что позволит ячейкам хранить больше энергии в течение более длительных периодов времени.

Ожидается, что стоимость новых батарей Tesla будет ниже $100 за кВт·ч емкости. Многие эксперты сходятся во мнении, что после достижения этого рубежа ($100/кВт·ч) наступит поворотный момент и цены на электрические модели опустятся до уровня традиционных машин с ДВС или даже ниже.

General Motors также пытается достичь заветной отметки в $100 за кВт·ч в рамках партнерства с производителем аккумуляторов LG Chem, о чем было объявлено на презентации EV Day в марте. Но эти батареи ожидаются только в середине 2020-х годов. В прошлом месяце General Motors заявила, что батареи нового поколения будут использовать на 70% меньше кобальта (самый дорогостоящий металл в аккумуляторах электромобилей).

Последние несколько месяцев Илон Маск неустанно дразнил инвесторов и конкурентов обещаниями продемонстрировать значительные достижения в области технологий изготовления аккумуляторов в рамках батарейного мероприятия Tesla Investor Battery Day. Изначально мероприятие должно было пройти в апреле, но из-за коронавируса его перенесли на май — оно должно пройти уже на следующей неделе. Так что ждать анонса осталось недолго.

Говоря о батарейных амбициях и планах Tesla, стоит отметить еще несколько моментов.

В планах Tesla строительство гигантских «терафабрик» — примерно в 30 раз крупнее нынешнего завода Gigafactory 1 в Неваде — с высокой степенью автоматизации линий и высокой скоростью выпуска батарей, о чем Маск упоминал на апрельском конференц-звонке с инвесторами.

Кроме того, Tesla занимается переработкой батарей и извлечением драгоценных металлов, таких как никель, кобальт и литий, через свою дочернюю компанию Redwood Materials, а также продвигает идею повторного использования старых аккумуляторов в системах хранения энергии, аналогичных построенному в 2017 году знаменитому хранилищу в Австралии. Автопроизводитель также ранее заявлял, что хочет поставлять электроэнергию потребителям и предприятиям, но не предоставил подробностей.

Сейчас Tesla производит никель-кобальт-алюминиевые (NCA) батареи на совместном с Panasonic предприятии Gigafactory 1 в Неваде, а также покупает никель-марганцево-кобальтовые батареи (NMC) у LG Chem в Китае.

В феврале сообщалось, что Tesla договаривается с CATL о поставках литий-железо-фосфатных аккумуляторов (LFP), в которых нет кобальта. Ранее CATL придумала простой и недорогой способ упаковки аккумуляторных ячеек cell-to-pack, исключающий средний этап объединения элементов. Ожидается, что Tesla будет использовать эту технологию, чтобы снизить вес и стоимость батареи. Кроме того, ожидается, что в следующем году CATL начнет поставлять Tesla NMC-батареи, в которых катод содержит лишь 50% никеля и 20% кобальта.

Стоимость LFP-батарей CATL уже упала ниже $80/кВт·ч, а аккумуляторных ячеек, из которых они состоят, ниже $60/кВт·ч. В то же время NMC-батареи этого производителя стоя около $100/кВт·ч. Так что фактически рубеж $100/кВт·ч уже достигнут и теперь осталось дождаться массового распространения электрокаров.

Как сообщалось выше, Tesla планирует начать внедрение новых батарей с Китая, что тоже ничуть не удивляет, так как именно китайский рынок по понятным причинам является приоритетным для американского производителя. Учитывая то, что за последнее время «дружба» между Tesla и Panasonic значительно ослабла и постоянные сообщения о желании первой снизить свою зависимость от второй, не исключено, что в итоге именно CATL станет новым основным партнером компании Илона Маска по батарейному бизнесу.

Компании Tesla и Panasonic отказались комментировать эту информацию.

Источник: Reuters