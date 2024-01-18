Подарки от Франции для ВСУ – САУ «Цезарь» и «умные» авиабомбы AASM Hammer (под F-16?)

Министры обороны Франции (Себастьян Лекорню) и Украины (Рустем Умеров) вместе анонсировали коалицию «Артиллерия для Украины». Она направлена на усиление военной поддержки Украины как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Себастьян Лекорню также сообщил, что Франция в ближайшие недели поставит 6 самоходных артиллерийских установок Caesar, которые Украина приобрела за собственные средства. Кроме того, в 2024 году Франция способна произвести для Украины еще 72 таких САУ. При этом 12 из них готова профинансировать сама Франция. Это обойдется ей в €50 млн. Себастьян Лекорню призывает союзников профинансировать производство остальных 60 САУ.

Напомним, САУ Caesar имеет орудие калибра 155 мм. Она способна вести огонь на расстоянии до 42 км со скоростью до 6 выстрелов в минуту.

Министры обороны Франции добавил, что с конца января Франция сможет ежемесячно поставлять украинской армии 3000 снарядов калибра 155 мм, используемых «Цезарями». Сейчас объем поставок составляет 2000 снарядов в месяц, а в начале войны составлял лишь 1000 в месяц.

Кроме того, Франция намерена передавать Украине по 50 высокоточных авиабомб AASM Hammer каждый месяц. Такая бомба оснащена специальным комплексом с ускорителем, благодаря чему может преодолевать расстояние до 100 км и наводиться по спутнику, лазеру или с помощью инфракрасной головки наведения. Ранее такое вооружение Украине не поставлялось. Не исключено, что передача AASM Hammer связана с ожидаемыми поставками самолетов F-16 Украине.

Источник: defense.gouv.fr

Brave Inventors – национальная платформа изобретателей и изобретений военного времени. Здесь можно разместить свои военные изобретения, рассказать о разработках и прототипах, найти необходимое финансирование или ментора, а также получить больше возможностей для сотрудничества с производителями, предприятиями и бизнесами. Поддержать изобретения можно по ссылке.