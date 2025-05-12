Поколение стримеров: снимали на телефон, как мужчина тонет, полиция Днепра ищет виновных

На днях социальные сети обошло видео из Днепра. Неизвестные стримеры снимали, как человек тонет, вместо того, чтобы помочь или позвать на помощь. Такие действия не только ужасны, но и преступны.

Сегодня полиция Днепропетровской области обнародовала заявление о розыске виновников преступной бездеятельности. Правоохранители устанавливают вероятных подростков, которые снимали на мобильный телефон человека в водоеме карьера в городе Днепр. В итоге мужчина погиб, его тело 10 мая нашли местные жители и сообщили в полицию.

На коротком видео (которое мы не публикуем из-за его чувствительного характера), видно, как подозреваемые растерянно переговариваются о ситуации. Однако не видно, чтобы они что-то делали или советовались, как помочь бедняге. На этом видео, и на другом, с проведения следственных действий, можно увидеть логотип одного из известных Telegram-каналов. Подобные каналы обычно принимают видео от населения за деньги.

«По указанному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 136 Уголовного кодекса Украины (неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии)», — говорится в официальном сообщении.

В интернете уже много сказано об особенностях мышления и поведения людей в цифровую эпоху, в частности под воздействием экранов и культуры видео в социальных сетях. При любой возможности современные молодые (и не только) люди стремятся снимать и выкладывать в социальные сети. Но иногда нужно опомниться и вернуться к реальности.